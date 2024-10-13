Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в финале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 13 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий раз в карьере дошла в Ухане до финала. Два предыдущих — в 2018 и 2019 году — она выиграла.

В полуфинале белорусская теннисистка одержала победу над Кори Гауфф — 1:6, 6:4, 6:4.

Это был тот самый случай, когда зрители с трудом понимали, что вообще происходит: Соболенко провалила первый сет и трижды отыгрывала брейк во втором.

В решающей партии Соболенко вела 4:1, потом счет стал 4:4, но в итоге она все-таки дожала американку, которая в этом матче допустила 21 (!) двойную ошибку.

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграл 19 из 20-ти последних матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с чешкой Каролиной Муховой (6:7, 6:2, 6:4) в четвертьфинале недавнего турнира в Пекине.

Чжэн

Чжэн тем временем впервые в карьере дошла до финала на турнире WTA 1000.

Но также стоит отметить, что для китаянки это уже четвертый финал в сезоне. Ранее она взяла титулы в Палермо и на олимпийском турнире, а также проиграла в решающем матче на Australian Open.

На текущем турнире у Чжэн до сих пор была не самая сложная сетку, и вряд ли кто-то с этим не согласится.

Сначала она выиграла у румынки Жаклин Кристиан и финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес, а в четвертьфинале остановила итальянку Жасмин Паолини.

В полуфинале Циньвэнь одержала уверенную победу над Синьюй Ван (6:3, 6:4), которая в четвертом круге переиграла третью ракетку мира Джессику Пегулу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.37, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: в женском теннисе может произойти все что угодно, достаточно вспомнить Олимпиаду и сенсационную победу Чжэн над Игой Свентек над Игой Свентек. Кто мог подумать, что китаянка обыграет польку на кортах «Ролан Гаррос» — все были уверены, что это просто невозможно.

С другой стороны, в прошлом году Соболенко легко обыграла Чжэн на US Open, а в этом — в финале Australian Open и снова на мэйджоре в Нью-Йорке.

В общем, наше мнение — скорее всего, Соболенко снова выиграет, но китаянка все-таки сможет навязать борьбу. Скорее всего, предстоящий финал не разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.