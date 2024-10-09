Пера
Бернарда Пера турнир в Ухани начала с квалификации. На ранних стадиях отбора американка выиграл у бельгийки Грет Миннен (6:2, 1:6, 6:2) и россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 5:7, 6:2).
Таким образом теннисистка из США вышла в основную сетку китайского турнира. В первом круге соревнований Пера одержала победу над румынкой Ириной-Камелия Бегу (6:2, 4:6, 6:2).
На корте теннисистки провели 2 часа 17 минут. В ходе поединка спортсменка из США один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Бернарда Пера занимает 95 место в рейтинге WTA.
Касаткина
«Тысячник» в Пекина Дарья Касаткина явно провалила, пройдя лишь один круг соревнований. В стартовой игре первая ракетка России выиграла у хорватки Яны Фетт (6:1, 6:2).
Однако затем у Даши была провальная игра против Аманды Анисимовой из США (6:7, 4:6). Стоит отметить, что Касаткина не может пока справиться с Анисимой, уступая ей в личных встречах (0:5). К тому же в пяти поединках российская теннисистка не смогла выиграть у соперницы ни одного сета.
Дарья Касаткина в последнее время не радует результатом своих поколонников. Разве что, россиянке смогла добраться до финала в рейтинговом турнире в Южной Корее. В решающей битве за титул Касаткина уступила бразильской сопернице Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6).
На данный момент Дарья Касаткина занимает 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.33, победу Пера букмекеры предлагают за 3.36.
Прогноз: Дарья Касаткина классом выше своей соперницы. В прошлом теннисном сезоне соперницы встречались между собой на грунтовом корте в Чарльстоне, тогда победу в двух сетах одержала российская теннисистка (6:3, 7:6). Есть большой шанс, что Касаткина сможет выиграть и пробедиться в следующий этап соревнований.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-5) с коэффициентом 2.00.