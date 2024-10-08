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    Самсонова продлит победную серию в битве с Линетт?

    Самсонова — Линетт. Ставка (к. 2.55) и прогноз на матч первого круга турнира в Ухане 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Линетт
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 8 октября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Линетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Самсонова

    Последние два турнира для Людмилы Самсоновой сложились крайне неудачно. На кортах Пекина и Сеула россиянка проиграл в первом же круге соотечественнице Веронике Кудерметовой (4:6, 2:6) и Кристине Букша из Испании (1:6, 6:4, 4:6).

    За плечами Самсоновой есть и триумфальное выступление на травяном покрытии в Хертогенбосе. В середине июня российская спортсменка выиграла титул, обыграв в финале канадку Бьянку Андрееску (4:6, 6:3, 7:5).

    В числе лучших розыгрышей с участем Самсоновой были турниры в американском Цинциннати (проигрыш Соболенко в 1/4 финала — 3:6, 2:6), в Дубае (проигрыш в 1/2 финала Рыбакиной — 0:6, 6:4, 2:6) и в Страсбурге (проигрыш Мэдисон Киз — 1:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Самсонова занимает 23 место в рейтинге WTA.

    Линетт

    Магда Линетт в противостояниях против Людмилы Самсоновой пока не побеждала. В трёх матчах полячка не смогла выиграть даже сета: были неудачные игры в Цинциннати (6:7, 1:6) и на Открытом чемпионате Франции в этом сезоне (1:6, 1:6).

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    • В сезоне 2022 Магда Линетт проиграла Самсоновой со счётом 4:6, 3:6. Это было в рамках турнира, который прошёл в американском Кливленде.

    Что касается теннисного сезона-2024, то Магда Линетт смогла выиграть чемпионский титул на грунтовом покрытии в Праге, одержав победу над своей соотечественницей Магдаленой Френх.

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    Магда Линетт в рейтинге WTA занимает 45 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: У Людмилы Самсоновой есть победный опыт над Линетт, так что не исключаем того, что россиянка сможет продлить успешную серию над польской теннисисткой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-5) с коэффициентом 2.55.

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    Самсонова — Линетт: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова продлит победную серию в битве с Линетт?
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