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    У Махача тоже будут проблемы в матче с Вукичем?

    Махач — Вукич. Ставка (к. 2.40) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2024 года

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    Томаш Махач
    Чех Томаш Махач сыграет против австралийца Александра Вукича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 07 Октября 2024 года

    Томаш Махац (Чехия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Томаш Махац (Чехия) 07:00 Александр Вукич (Австралия)

    Александр Вукич (Австралия)

  • Шанхай. Мужчины
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    Махач

    В отличие от предыдущих «Мастерсов» в этом сезоне, на текущем Томаш стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче чешский теннисист одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 6:4.

    Махач не только легко отдал первый, но и уступал с брейком во втором. Несмотря на все сложности, ему кое-как удалось перевести игру в третью партию. В решающем сете испанец тоже быстро повел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    Это был далеко не лучший матч Махача, но также не будем забывать, что на недавнем турнире в Токио он выиграл у Алексея Попырина, Томми Пола и Алекса Микельсена.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Махача на харде в 2024-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

    Вукич

    Австралийский теннисист тем временем впервые в сезоне выиграл два матча в основной сетке «Мастерса».

    Более того, с учетом квалификации он провел в Шанхае уже четыре матча, и до сих пор отдал лишь один сет.

    В отборе Вукич выиграл у американцем Максима Кресси и Митчелла Крюгера. Дальше была волевая победа над французом Корентеном Муте.

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    Ну а главным пока что событием остается победа Вукича над Каспером Руудом — 6:4, 6:4. Норвежец явно не ожидал такого сопротивления со стороны 91-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: австралиец вполне может устроить еще одну сенсацию, если покажет такой же теннис, как в матче с Руудом. Как минимум сет Александр точно способен взять.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Махач — Вукич: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на теннис. У Махача тоже будут проблемы в матче с Вукичем?
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