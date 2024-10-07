Томаш Махац (Чехия)
Александр Вукич (Австралия)
Махач
В отличие от предыдущих «Мастерсов» в этом сезоне, на текущем Томаш стартовал сразу со второго круга.
В первом матче чешский теннисист одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 6:4.
Махач не только легко отдал первый, но и уступал с брейком во втором. Несмотря на все сложности, ему кое-как удалось перевести игру в третью партию. В решающем сете испанец тоже быстро повел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.
Это был далеко не лучший матч Махача, но также не будем забывать, что на недавнем турнире в Токио он выиграл у Алексея Попырина, Томми Пола и Алекса Микельсена.
Лучшим результатом Махача на харде в 2024-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.
Вукич
Австралийский теннисист тем временем впервые в сезоне выиграл два матча в основной сетке «Мастерса».
Более того, с учетом квалификации он провел в Шанхае уже четыре матча, и до сих пор отдал лишь один сет.
В отборе Вукич выиграл у американцем Максима Кресси и Митчелла Крюгера. Дальше была волевая победа над французом Корентеном Муте.
Ну а главным пока что событием остается победа Вукича над Каспером Руудом — 6:4, 6:4. Норвежец явно не ожидал такого сопротивления со стороны 91-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вукича букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: австралиец вполне может устроить еще одну сенсацию, если покажет такой же теннис, как в матче с Руудом. Как минимум сет Александр точно способен взять.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.