Испанец Карлос Алькарас сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

В прошлом году Карлос проиграл Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Пекине, после чего провалил и «Мастерс» в Шанхае — уже в четвертом раунде его остановил Григор Димитров.

На этот раз Алькарас отправился на шанхайский «тысячник» в приподнятом настроении.

В среду испанец одержал эпичную победу над Синнером в финале пекинского турнира — 6:7, 6:4, 7:6. По качеству тенниса это был абсолютно лучший матч сезона — оба играли просто на каком-то заоблачном уровне.

Прогнозы на теннис

С таким теннисом Алькарас (то же самое касается и Синнера) спокойно дойдет в Шанхае до финала. Главное, чтобы Карлитоса не подвело тело.

Шан

Китайский теннисист в первом круге спокойно выиграл у Колемана Вона из Гонконга — 6:4, 6:4.

На прошлой неделе Шан выиграл первый титул ATP, став чемпионом турнира в Чэнду.

В решающем матче 19-летний Шан одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (7:6, 6:1). Кроме того, там он выигал у Кея Нисикори, Романа Сафиуллина и Александра Бублика.

На турнире в Пекине Цзюньчэн проиграл уже в первом круге Бу Юнчаокете, но здесь стоит добавить, что этот матч состоялся буквально через день после финала в Чэнду.

В «живом» рейтинге Шан занимает уже 49-е место. Похоже, этот год он завершит в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Шана букмекеры предлагают за 7.00.

Прогноз: в начале года Карлос и Цзюньчэн играли друг с другом на Australian Open. Испанец забрал первый и второй сеты со счетом 6:1, а в самом начале третьего китаец просто отказался от продолжения борьбы.

С тех пор Шан добился существенного прогресса, но в предстоящем матче ему все равно будет тяжело. Испанец снова демонстрирует свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.