Карлос Алькарас
Шан Цзюньчэн
Алькарас
В прошлом году Карлос проиграл Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Пекине, после чего провалил и «Мастерс» в Шанхае — уже в четвертом раунде его остановил Григор Димитров.
На этот раз Алькарас отправился на шанхайский «тысячник» в приподнятом настроении.
В среду испанец одержал эпичную победу над Синнером в финале пекинского турнира — 6:7, 6:4, 7:6. По качеству тенниса это был абсолютно лучший матч сезона — оба играли просто на каком-то заоблачном уровне.
С таким теннисом Алькарас (то же самое касается и Синнера) спокойно дойдет в Шанхае до финала. Главное, чтобы Карлитоса не подвело тело.
Шан
Китайский теннисист в первом круге спокойно выиграл у Колемана Вона из Гонконга — 6:4, 6:4.
На прошлой неделе Шан выиграл первый титул ATP, став чемпионом турнира в Чэнду.
В решающем матче 19-летний Шан одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (7:6, 6:1). Кроме того, там он выигал у Кея Нисикори, Романа Сафиуллина и Александра Бублика.
На турнире в Пекине Цзюньчэн проиграл уже в первом круге Бу Юнчаокете, но здесь стоит добавить, что этот матч состоялся буквально через день после финала в Чэнду.
В «живом» рейтинге Шан занимает уже 49-е место. Похоже, этот год он завершит в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Шана букмекеры предлагают за 7.00.
Прогноз: в начале года Карлос и Цзюньчэн играли друг с другом на Australian Open. Испанец забрал первый и второй сеты со счетом 6:1, а в самом начале третьего китаец просто отказался от продолжения борьбы.
- 1.97Сейбот-Уайлд — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.97Берреттини — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 2.15Коболли — Вавринка: прогноз и ставкаЗавтра в 11:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
С тех пор Шан добился существенного прогресса, но в предстоящем матче ему все равно будет тяжело. Испанец снова демонстрирует свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.