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    Алькарас начнет в Шанхае с разгромной победы?

    Алькарас — Шан. Ставка (к. 2.20) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 05 Октября 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 05:00 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Алькарас

    В прошлом году Карлос проиграл Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Пекине, после чего провалил и «Мастерс» в Шанхае — уже в четвертом раунде его остановил Григор Димитров.

    На этот раз Алькарас отправился на шанхайский «тысячник» в приподнятом настроении.

    В среду испанец одержал эпичную победу над Синнером в финале пекинского турнира — 6:7, 6:4, 7:6. По качеству тенниса это был абсолютно лучший матч сезона — оба играли просто на каком-то заоблачном уровне.

    Прогнозы на теннис

    С таким теннисом Алькарас (то же самое касается и Синнера) спокойно дойдет в Шанхае до финала. Главное, чтобы Карлитоса не подвело тело.

    Шан

    Китайский теннисист в первом круге спокойно выиграл у Колемана Вона из Гонконга — 6:4, 6:4.

    На прошлой неделе Шан выиграл первый титул ATP, став чемпионом турнира в Чэнду.

    В решающем матче 19-летний Шан одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (7:6, 6:1). Кроме того, там он выигал у Кея Нисикори, Романа Сафиуллина и Александра Бублика.

    На турнире в Пекине Цзюньчэн проиграл уже в первом круге Бу Юнчаокете, но здесь стоит добавить, что этот матч состоялся буквально через день после финала в Чэнду.

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    В «живом» рейтинге Шан занимает уже 49-е место. Похоже, этот год он завершит в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Шана букмекеры предлагают за 7.00.

    Прогноз: в начале года Карлос и Цзюньчэн играли друг с другом на Australian Open. Испанец забрал первый и второй сеты со счетом 6:1, а в самом начале третьего китаец просто отказался от продолжения борьбы.

    С тех пор Шан добился существенного прогресса, но в предстоящем матче ему все равно будет тяжело. Испанец снова демонстрирует свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.20.

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    Алькарас — Шан: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас начнет в Шанхае с разгромной победы?
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