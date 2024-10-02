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    Нисикори обыграет Навоне с разгромным счетом?

    Нисикори — Навоне. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Навоне
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисикори

    Кей сыграет на шанхайском «тысячнике» впервые с 2018 года. На этот раз он попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Нисикори занимает 153-е место в «живом» рейтинге ATP, но сразу скажем, что на это вообще не надо обращать внимание.

    На прошлой неделе Нисикори прошел два раунда на турнире ATP 500 в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона. Дальше было поражение от Хольгера Руне: в третьем сете представитель Страны восходящего солнца не смог подать на матч при счете 5:3.

    Прогнозы на теннис

    Ну и также не будем забывать, что в августе 34-летний Нисикори дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале.

    Навоне

    Мариано в конце сентября выиграл свой второй в этом сезоне матч на харде.

    Вслед за US Open аргентинец прошел первый круг на турнире в Токио.

    На этот раз Навоне одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 6:4. Правда, это не самый большой успех с учетом того, что итальянец тоже кое-как играет на твердом покрытии.

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    В общем, остается только напомнить, что 23-летний Навоне находится в топ-40 исключительно успешным выступлениям на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.76.

    Прогноз: у японца не должно быть серьезных проблем в предстоящей игре. Скорее всего, Кею хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисикори в двух сетах за 1.82.

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    Нисикори — Навоне: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на теннис. Нисикори обыграет Навоне с разгромным счетом?
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