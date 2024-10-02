Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисикори

Кей сыграет на шанхайском «тысячнике» впервые с 2018 года. На этот раз он попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Нисикори занимает 153-е место в «живом» рейтинге ATP, но сразу скажем, что на это вообще не надо обращать внимание.

На прошлой неделе Нисикори прошел два раунда на турнире ATP 500 в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона. Дальше было поражение от Хольгера Руне: в третьем сете представитель Страны восходящего солнца не смог подать на матч при счете 5:3.

Прогнозы на теннис

Ну и также не будем забывать, что в августе 34-летний Нисикори дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале.

Навоне

Мариано в конце сентября выиграл свой второй в этом сезоне матч на харде.

Вслед за US Open аргентинец прошел первый круг на турнире в Токио.

На этот раз Навоне одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 6:4. Правда, это не самый большой успех с учетом того, что итальянец тоже кое-как играет на твердом покрытии.

В общем, остается только напомнить, что 23-летний Навоне находится в топ-40 исключительно успешным выступлениям на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: у японца не должно быть серьезных проблем в предстоящей игре. Скорее всего, Кею хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Нисикори в двух сетах за 1.82.