Нисикори
Кей сыграет на шанхайском «тысячнике» впервые с 2018 года. На этот раз он попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Нисикори занимает 153-е место в «живом» рейтинге ATP, но сразу скажем, что на это вообще не надо обращать внимание.
На прошлой неделе Нисикори прошел два раунда на турнире ATP 500 в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона. Дальше было поражение от Хольгера Руне: в третьем сете представитель Страны восходящего солнца не смог подать на матч при счете 5:3.
Ну и также не будем забывать, что в августе 34-летний Нисикори дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале.
Навоне
Мариано в конце сентября выиграл свой второй в этом сезоне матч на харде.
Вслед за US Open аргентинец прошел первый круг на турнире в Токио.
На этот раз Навоне одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 6:4. Правда, это не самый большой успех с учетом того, что итальянец тоже кое-как играет на твердом покрытии.
В общем, остается только напомнить, что 23-летний Навоне находится в топ-40 исключительно успешным выступлениям на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.76.
Прогноз: у японца не должно быть серьезных проблем в предстоящей игре. Скорее всего, Кею хватит двух партий для выхода в следующий раунд.
- 2.67Чилич — Казо: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.36Вавринка — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.34Кецманович — Хиджиката: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Нисикори в двух сетах за 1.82.