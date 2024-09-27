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    Теннисистки сыграют на корте три сета?

    Баптист — Калинская. Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баптист — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Хейли Баптист во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 26 Сентября 2024 года

    Хэрриет Дарт

  • Великобритания
    •  Хэрриет Дарт 07:30 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
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    Баптист

    Хейли Баптист пекинский турнир начала ещё с квалификации, в отборочных играх теннисистка из США выиграла у китаянки Руен Чжан (6:3, 6:3) и австралийки Присциллы Хон (6:4, 6:4). Таким образом американка вышла в основную сетку «тысячника».

    В первом круге турнира в Пекина Баптист нанесла крупное поражение французской теннисистке Варваре Грачёвой, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3).

    В этом сражении американка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Хейли Баптист занимает 111 место.

    Калинская

    Анна Калинская миновала первую стадию турнира в Пекине. Россиянка на «тысячнике» стартует со второго круга соревнований.

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  • 23/09/2024

    • На US Open Потапова остановилась в третьем круге, где уступила Хаддад Майа из Бразилии (3:6, 1:6). На корте спортсменки провели 1 час 21 минуту.

    Сезон на харде продолжается, так Калинская выступила ещё на турнирах в Цинциннати и Торонто. В Америке россиянка остановилась на стадии 1/16 финала, проиграв испанской визави Пауле Бадоса (3:6, 2:6). В Канаде Калинская дошла до 1/8, но не смогла доиграть матч против американки Аманды Анисимой (2:6).

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    Анастасия Потапова занимает 38 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.35, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.24.

    Прогноз: Соперницы уже встречались между собой на корте покрытия хард. Было это в ноябре 2023-го в американском Мидланде. В рамках четвертьфинала турнира Калинская переиграла свою соперницу со счётом 2:1 (7:6, 4:6, 7:6). Определить явную фаворитку, но можно рискнуть в пользу результативности матча. Наша ставка — тотал геймов больше 22.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.10.

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    Баптист — Калинская: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на теннис. Теннисистки сыграют на корте три сета?
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