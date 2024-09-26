Итальянец Янник Синнер сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник приехал в Пекин защищать прошлогодний титул. В 2023-м он выиграл здесь не только у Даниила Медведева, но и у Карлоса Алькараса.

С тех пор Синнер стал победителем двух турниров «Большого шлема» (Australian Open и US Open), выиграл еще несколько престижных соревнований и обосновался на вершине рейтинга.

Но и это еще не всё. В конце августа стало известно, что еще весной итальянец сдал две положительные допинг-пробы, но в итоге избежал даже временного отстранения (скрытое отстранение на несколько дней не в счет).

Прогнозы на теннис

По игре и результатам Синнер, пожалуй, действительно лучший в этом сезоне, но после допингового скандала отношением к нему уже никогда не будет прежним.

Харри

Николас, похоже, по-прежнему далек от своей оптимальной формы.

Как известно, в конце июля Харри признался, что уже какое-то время он страдает из-за вестибулярного нейронита (заболевание внутреннего уха, которое приводит к нарушениям координации).

Из-за этой болезни он порой даже не видел мяч, терял равновесие и не мог сосредоточиться.

После «Мастерса» в Риме, на котором он дошел до финала, Харри до сих пор выиграл лишь один матч.

Чилиец прервал серию из семи поражений на недавнем турнире в китайском Ханчжоу, с трудом выиграв у словака Лукаша Кляйна.

Правда, уже в следующем матче Харри проиграл Алибеку Качмазову, который до этой недели был за пределами топ-200.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь всё предельно ясно — они уверены в победе фаворита. На Харри можно поставить за 10.25.

Прогноз: вполне можно допустить, что Янник начнет защиту титула с разгромной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.00.