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    Синнер начнет защиту титула в Пекине с разгромной победы?

    Синнер — Харри. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Харри
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник приехал в Пекин защищать прошлогодний титул. В 2023-м он выиграл здесь не только у Даниила Медведева, но и у Карлоса Алькараса.

    С тех пор Синнер стал победителем двух турниров «Большого шлема» (Australian Open и US Open), выиграл еще несколько престижных соревнований и обосновался на вершине рейтинга.

    Но и это еще не всё. В конце августа стало известно, что еще весной итальянец сдал две положительные допинг-пробы, но в итоге избежал даже временного отстранения (скрытое отстранение на несколько дней не в счет).

    Прогнозы на теннис

    По игре и результатам Синнер, пожалуй, действительно лучший в этом сезоне, но после допингового скандала отношением к нему уже никогда не будет прежним.

    Харри

    Николас, похоже, по-прежнему далек от своей оптимальной формы.

    Как известно, в конце июля Харри признался, что уже какое-то время он страдает из-за вестибулярного нейронита (заболевание внутреннего уха, которое приводит к нарушениям координации).

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    • Из-за этой болезни он порой даже не видел мяч, терял равновесие и не мог сосредоточиться.

    После «Мастерса» в Риме, на котором он дошел до финала, Харри до сих пор выиграл лишь один матч.

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    Чилиец прервал серию из семи поражений на недавнем турнире в китайском Ханчжоу, с трудом выиграв у словака Лукаша Кляйна.

    Правда, уже в следующем матче Харри проиграл Алибеку Качмазову, который до этой недели был за пределами топ-200.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь всё предельно ясно — они уверены в победе фаворита. На Харри можно поставить за 10.25.

    Прогноз: вполне можно допустить, что Янник начнет защиту титула с разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.00.

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    Синнер — Харри: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Синнер начнет защиту титула в Пекине с разгромной победы?
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