Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Аманды Анисимовой в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Путинцева

Вопреки всем ожиданиям, Юлия проводит сильнейший сезон, в течение которого она уже успела побывать даже в топ-30.

Позитивные изменения как в игре, так и в результатах начались вскоре после того, как теннисистка из Казахстана начала сотрудничать с итальянским тренером Маттео Донати.

В августе Путинцева сначала выиграла два матча на «тысячнике» в Цинциннати, а потом дошла до третьего круга на Открытом чемпионате США.

Отдельно отметим, что в Цинциннати Путинцева выиграла во втором раунде у американки Кори Гауфф.

Прогнозы на теннис

Весной 29-летняя теннисистка дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами, а летом взяла титул на травяном турнире в Бирмингеме.

Анисимова

Аманда в прошлом месяце наконец-то вернулась в топ-50 и напомнила, что она по-прежнему способна конкурировать с лучшими.

Это случилось после того, как она дошла до финала на «тысячнике» в Торонто.

В решающем матче Анисимова проиграла Джессике Пегуле. Но главным событием стала ее уверенная победа над Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале.

Правда, не обошлось и без разочарования. Анисимова не прошла даже первый раунд на US Open. Но в данном случае нет смысла драматизировать, поскольку уже на старте домашнего мэйджора ей пришлось играть против олимпийской чемпионки Циньвэнь Чжэн (6:4, 4:6, 6:2).

В общем, если Анисимова постарается, она вполне может на этой неделе как минимум дойти до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.95, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.86.

Прогноз: Юлию ни в коем случае нельзя недооценивать. Особенно после ее победы над Игой Свентек на Уимблдоне. Однако в данном случае мы считаем, что Аманда обыграет одну из самых эмоциональных теннисисток женского тура.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.86.