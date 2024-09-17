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    Сможет ли Анисимова обыграть Путинцеву?

    Путинцева — Анисимова: прогноз и ставка — 17.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Юлия Путинцева Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Путинцева — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Аманды Анисимовой в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Путинцева

    Вопреки всем ожиданиям, Юлия проводит сильнейший сезон, в течение которого она уже успела побывать даже в топ-30.

    Позитивные изменения как в игре, так и в результатах начались вскоре после того, как теннисистка из Казахстана начала сотрудничать с итальянским тренером Маттео Донати.

    В августе Путинцева сначала выиграла два матча на «тысячнике» в Цинциннати, а потом дошла до третьего круга на Открытом чемпионате США.

    Отдельно отметим, что в Цинциннати Путинцева выиграла во втором раунде у американки Кори Гауфф.

    Прогнозы на теннис

    Весной 29-летняя теннисистка дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами, а летом взяла титул на травяном турнире в Бирмингеме.

    Анисимова

    Аманда в прошлом месяце наконец-то вернулась в топ-50 и напомнила, что она по-прежнему способна конкурировать с лучшими.

    Это случилось после того, как она дошла до финала на «тысячнике» в Торонто.

    В решающем матче Анисимова проиграла Джессике Пегуле. Но главным событием стала ее уверенная победа над Ариной Соболенко (6:4, 6:2) в четвертьфинале.

    Правда, не обошлось и без разочарования. Анисимова не прошла даже первый раунд на US Open. Но в данном случае нет смысла драматизировать, поскольку уже на старте домашнего мэйджора ей пришлось играть против олимпийской чемпионки Циньвэнь Чжэн (6:4, 4:6, 6:2).

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    В общем, если Анисимова постарается, она вполне может на этой неделе как минимум дойти до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.95, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.86.

    Прогноз: Юлию ни в коем случае нельзя недооценивать. Особенно после ее победы над Игой Свентек на Уимблдоне. Однако в данном случае мы считаем, что Аманда обыграет одну из самых эмоциональных теннисисток женского тура.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.86.

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    Путинцева — Анисимова: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Анисимова обыграть Путинцеву?
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