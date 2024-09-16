Две американки Слоан Стивенс и Хейли Баптист встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Стивенс — Баптист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Слоан Стивенс

В свое время Слоан Стивенс выигрывала «Us Open», но сейчас на её игру больно смотреть, поскольку нет ни скорости, ни удара.

Заслуженная американская теннисистка не может победить уже пять матчей подряд, что для нее является второй такой серией за сезон.

На турнире в Нью-Йорке она проиграла уже в первом круге Кларе Бюрель, хотя шансы на проход по дистанции дальше имелись.

Сейчас даже в поединке против Баптист есть определённые сомнения, что дальше пройдет именно Стивенс, поскольку текущая форме двух теннисисток примерно одинаковая.

Хейли Баптист

Хоть Хейли Баптист ещё только и 22 года, но американская теннисистка должна была за свою взрослую теннисную жизнь выиграть хоть что-то, но этого не случилось.

Прогнозы на теннис

Она даже не всегда может преодолеть квалификационный этап перед стартом больших турниров. Как это недавно произошло в Нью-Йорке.

Хейли лишь один раз в текущем году смогла победить в трех матчах подряд, и это случилось аж весной в Индиан-Уэллсе, когда Баптист проиграла Мэдисон Киз.

Сейчас появился неплохой шанс расправиться с самой Слоан Стивенс, поскольку опытная американская теннисистка сейчас совсем не в форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Слоан фавориткой в этом поединке: победа Стивенс — 1.83, победа Баптист — 1.98.

Прогноз: Слоан будет тяжело, но она победит.

Ставка: П1 за 1.83

Альтернативный прогноз: Будет тяжело обеим теннисисткам, поэтому игра растянется надолго.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.21