Россиянка Анна Блинкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Соррибес-Тормо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Блинкова

У Анны сейчас не самый простой период в карьере, учитывая ее недавние результаты.

Текущая серия поражений российской теннисистки составляет уже восемь матчей.

Блинкова ни разу не выигрывала с тех пор, как в конце июня одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Бад-Хомбурге.

Также стоит отметить, что за это время Блинкова успела проиграть на всех покрытиях.

Прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате США Анна уступила в первом раунде американке Эмме Наварро.

Соррибес-Тормо

Саре тем временем тоже нечем похвастаться, хотя ей не так давно все же удалось выиграть несколько матчей.

Испанская теннисистка прошла один раунд на US Open — выиграла у никому неизвестной американки Алексы Ноэль. Дальше было поражение от Хаддад-Майя.

На неделе перед американским мэйджором Соррибес-Тормо выиграла один матч в Кливленде — после победы над китаянкой Яфань Ван ее легко остановила Пейтон Стирнс.

Но также стоит отметить, что перед этим Соррибес-Тормо проиграла семь матчей из восьми.

Спад начался вскоре после ее успешных выступлений на «тысячниках» в Мадриде и Риме. На первом она дошла до четвертого круга, а на втором — до третьего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.39, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: в прошлом году Анна выиграла у испанки в Гонконге со счетом 7:6, 6:3. Рискнем предположить, что россиянка наконец-то прервет неудачную серию.

Рекомендуемая ставка: победа Блинковой за 2.39.