Блинкова
У Анны сейчас не самый простой период в карьере, учитывая ее недавние результаты.
Текущая серия поражений российской теннисистки составляет уже восемь матчей.
Блинкова ни разу не выигрывала с тех пор, как в конце июня одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Бад-Хомбурге.
Также стоит отметить, что за это время Блинкова успела проиграть на всех покрытиях.
На Открытом чемпионате США Анна уступила в первом раунде американке Эмме Наварро.
Соррибес-Тормо
Саре тем временем тоже нечем похвастаться, хотя ей не так давно все же удалось выиграть несколько матчей.
Испанская теннисистка прошла один раунд на US Open — выиграла у никому неизвестной американки Алексы Ноэль. Дальше было поражение от Хаддад-Майя.
На неделе перед американским мэйджором Соррибес-Тормо выиграла один матч в Кливленде — после победы над китаянкой Яфань Ван ее легко остановила Пейтон Стирнс.
Но также стоит отметить, что перед этим Соррибес-Тормо проиграла семь матчей из восьми.
Спад начался вскоре после ее успешных выступлений на «тысячниках» в Мадриде и Риме. На первом она дошла до четвертого круга, а на втором — до третьего.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.39, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: в прошлом году Анна выиграла у испанки в Гонконге со счетом 7:6, 6:3. Рискнем предположить, что россиянка наконец-то прервет неудачную серию.
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Рекомендуемая ставка: победа Блинковой за 2.39.