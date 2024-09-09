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    Блинкова проиграет девятый матч подряд?

    Блинкова — Соррибес-Тормо: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Соррибес-Тормо
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Соррибес-Тормо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Блинкова

    У Анны сейчас не самый простой период в карьере, учитывая ее недавние результаты.

    Текущая серия поражений российской теннисистки составляет уже восемь матчей.

    Блинкова ни разу не выигрывала с тех пор, как в конце июня одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя на турнире в Бад-Хомбурге.

    Также стоит отметить, что за это время Блинкова успела проиграть на всех покрытиях.

    Прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Анна уступила в первом раунде американке Эмме Наварро.

    Соррибес-Тормо

    Саре тем временем тоже нечем похвастаться, хотя ей не так давно все же удалось выиграть несколько матчей.

    Испанская теннисистка прошла один раунд на US Open — выиграла у никому неизвестной американки Алексы Ноэль. Дальше было поражение от Хаддад-Майя.

    На неделе перед американским мэйджором Соррибес-Тормо выиграла один матч в Кливленде — после победы над китаянкой Яфань Ван ее легко остановила Пейтон Стирнс.

    Но также стоит отметить, что перед этим Соррибес-Тормо проиграла семь матчей из восьми.

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    Спад начался вскоре после ее успешных выступлений на «тысячниках» в Мадриде и Риме. На первом она дошла до четвертого круга, а на втором — до третьего.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.39, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: в прошлом году Анна выиграла у испанки в Гонконге со счетом 7:6, 6:3. Рискнем предположить, что россиянка наконец-то прервет неудачную серию.

    Рекомендуемая ставка: победа Блинковой за 2.39.

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    Блинкова — Соррибес-Тормо: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова проиграет девятый матч подряд?
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