Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Коккинакис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос в начале августа сделал сенсационное заявление — всё, сотрудничество с отцом подошло к концу.

Как известно, Циципас долгое время тренировался под руководством своего отца Апостолоса, но после «Мастерса» в Монреале грек высказал всё, что у него накопилось за последние несколько сезонов.

Эмоциональный срыв случился сразу после сенсационного поражения от Кея Нисикори (4:6, 4:6). Это, конечно, конкретное фиаско и очень четкий намек на то, что от него пока не стоит ждать серьезных результатов.

Частично это подтвердил и «тысячник» в Цинциннати — сначала Циципас одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, а потом проиграл Джеку Дрейперу.

Прогнозы и ставки на US Open

В общем, Циципас приехал в Нью-Йорк после очередного не самого спокойного отрезка в своей жизни.

Коккинакис

Танаси в двух предыдущих сезонах не смог пройти первый круг на американском мэйджоре. А в 2021-м его путь здесь и вовсе завершился в квалификации.

На этот раз у австралийца есть все основания рассчитывать хотя бы на выход во второй раунд.

Коккинакис неплохо выступил на «тысячнике» в Цинциннати: сначала он прошел квалификацию, а потом выиграл у Гаэля Монфиса. Дальше было поражение от Хуберта Хуркача — поляку чуть больше повезло на решающем тай-брейке.

На турнире в Вашингтоне Коккинакис прошел два раунда, после чего не смог доиграть матч против Себастьяна Корды. Австралийцу пришлось сняться после двух очень упорных сетов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 3.28.

Прогноз: учитывая эмоциональное состояние грека и его постоянные спады в игре, логично предположить, что у него могут возникнуть серьезные проблемы уже в стартовом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.