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    Циципас разочарует в матче с Коккинакисом?

    Циципас — Коккинакис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Коккинакис
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Коккинакис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 18:00 Танаси Коккинакис

    Танаси Коккинакис

  • Австралия
    •

    Циципас

    Стефанос в начале августа сделал сенсационное заявление — всё, сотрудничество с отцом подошло к концу.

    Как известно, Циципас долгое время тренировался под руководством своего отца Апостолоса, но после «Мастерса» в Монреале грек высказал всё, что у него накопилось за последние несколько сезонов.

    Эмоциональный срыв случился сразу после сенсационного поражения от Кея Нисикори (4:6, 4:6). Это, конечно, конкретное фиаско и очень четкий намек на то, что от него пока не стоит ждать серьезных результатов.

    Частично это подтвердил и «тысячник» в Цинциннати — сначала Циципас одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, а потом проиграл Джеку Дрейперу.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В общем, Циципас приехал в Нью-Йорк после очередного не самого спокойного отрезка в своей жизни.

    Коккинакис

    Танаси в двух предыдущих сезонах не смог пройти первый круг на американском мэйджоре. А в 2021-м его путь здесь и вовсе завершился в квалификации.

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    • На этот раз у австралийца есть все основания рассчитывать хотя бы на выход во второй раунд.

    Коккинакис неплохо выступил на «тысячнике» в Цинциннати: сначала он прошел квалификацию, а потом выиграл у Гаэля Монфиса. Дальше было поражение от Хуберта Хуркача — поляку чуть больше повезло на решающем тай-брейке.

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    На турнире в Вашингтоне Коккинакис прошел два раунда, после чего не смог доиграть матч против Себастьяна Корды. Австралийцу пришлось сняться после двух очень упорных сетов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 3.28.

    Прогноз: учитывая эмоциональное состояние грека и его постоянные спады в игре, логично предположить, что у него могут возникнуть серьезные проблемы уже в стартовом матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Циципас — Коккинакис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Циципас разочарует в матче с Коккинакисом?
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