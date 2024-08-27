Стефанос Циципас
Танаси Коккинакис
Циципас
Стефанос в начале августа сделал сенсационное заявление — всё, сотрудничество с отцом подошло к концу.
Как известно, Циципас долгое время тренировался под руководством своего отца Апостолоса, но после «Мастерса» в Монреале грек высказал всё, что у него накопилось за последние несколько сезонов.
Эмоциональный срыв случился сразу после сенсационного поражения от Кея Нисикори (4:6, 4:6). Это, конечно, конкретное фиаско и очень четкий намек на то, что от него пока не стоит ждать серьезных результатов.
Частично это подтвердил и «тысячник» в Цинциннати — сначала Циципас одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, а потом проиграл Джеку Дрейперу.
В общем, Циципас приехал в Нью-Йорк после очередного не самого спокойного отрезка в своей жизни.
Коккинакис
Танаси в двух предыдущих сезонах не смог пройти первый круг на американском мэйджоре. А в 2021-м его путь здесь и вовсе завершился в квалификации.
На этот раз у австралийца есть все основания рассчитывать хотя бы на выход во второй раунд.
Коккинакис неплохо выступил на «тысячнике» в Цинциннати: сначала он прошел квалификацию, а потом выиграл у Гаэля Монфиса. Дальше было поражение от Хуберта Хуркача — поляку чуть больше повезло на решающем тай-брейке.
На турнире в Вашингтоне Коккинакис прошел два раунда, после чего не смог доиграть матч против Себастьяна Корды. Австралийцу пришлось сняться после двух очень упорных сетов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 3.28.
Прогноз: учитывая эмоциональное состояние грека и его постоянные спады в игре, логично предположить, что у него могут возникнуть серьезные проблемы уже в стартовом матче.
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.94Скатов — Хуркач: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.92Меньшик — Оже-Альяссим: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.