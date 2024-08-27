Американка Лорен Дэвис и Анна Калинская встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:00 мск Ставка и прогноз на матч Дэвис — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лорен Дэвис

Показатели Дэвис в спортивном плане давно идут по нисходящей и дошли до того, что американка уже в пятой сотне текущего рейтинга.

Такой регресс не связан с какими-то форс-мажорными событиями в карьере американки, просто она не вытягивает играть на высоком уровне больше 10 лет подряд.

В последних четырёх поединках американка не смогла победить ни разу, и вообще выглядела блекло.

С таким настроением не то чтобы победить, а провести хотя бы сет на равных с Калинской уже будет чудом для хозяйки турнира.

Анна Калинская

Этот сезон Калинская однозначно может занести себе в актив, поскольку она на постоянной основе забиралась в решающие стадии серьезных турниров.

Прогнозы и ставки на US Open

Однако последнего шага для титула так и не хватило, но россиянку это нисколько не выбивает из колеи, поскольку она ментально устойчива.

Также на пользу Анне идет роман с Янником Синнером, и пока что это немногочисленный случай, когда результаты наоборот идут в горы, а не наоборот.

В поединке против Дэвис именно росянка выглядит фавориткой игры, но с американками на их территории всегда тяжело играть.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Дэвис — 8.00, победа Калинской — 1.08.

Прогноз: Калинской ничто не помешает разгромить Дэвис

Ставка: Ф2 (-6) за 1.72

Альтернативный прогноз: Встреча продлится чуть более, чем час

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.92