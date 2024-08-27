Лорен Дэвис
Анна Калинская
Лорен Дэвис
Показатели Дэвис в спортивном плане давно идут по нисходящей и дошли до того, что американка уже в пятой сотне текущего рейтинга.
Такой регресс не связан с какими-то форс-мажорными событиями в карьере американки, просто она не вытягивает играть на высоком уровне больше 10 лет подряд.
В последних четырёх поединках американка не смогла победить ни разу, и вообще выглядела блекло.
С таким настроением не то чтобы победить, а провести хотя бы сет на равных с Калинской уже будет чудом для хозяйки турнира.
Анна Калинская
Этот сезон Калинская однозначно может занести себе в актив, поскольку она на постоянной основе забиралась в решающие стадии серьезных турниров.
Однако последнего шага для титула так и не хватило, но россиянку это нисколько не выбивает из колеи, поскольку она ментально устойчива.
Также на пользу Анне идет роман с Янником Синнером, и пока что это немногочисленный случай, когда результаты наоборот идут в горы, а не наоборот.
В поединке против Дэвис именно росянка выглядит фавориткой игры, но с американками на их территории всегда тяжело играть.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Дэвис — 8.00, победа Калинской — 1.08.
Прогноз: Калинской ничто не помешает разгромить Дэвис
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Шуай — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.85Соррибес-Тормо — Ноэль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 1.72
Альтернативный прогноз: Встреча продлится чуть более, чем час
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.92