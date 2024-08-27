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    Калинская более явная фаворитка матча?

    Дэвис — Калинская. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дэвис — Калинская
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    Анна Калинская
    Американка Лорен Дэвис и Анна Калинская встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:00 мск Ставка и прогноз на матч Дэвис — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 27 Августа 2024 года

    Лорен Дэвис

  • США
    •  Лорен Дэвис 22:00 Анна Калинская

    Анна Калинская

  • Россия
    •

    Лорен Дэвис

    Показатели Дэвис в спортивном плане давно идут по нисходящей и дошли до того, что американка уже в пятой сотне текущего рейтинга.

    Такой регресс не связан с какими-то форс-мажорными событиями в карьере американки, просто она не вытягивает играть на высоком уровне больше 10 лет подряд.

    В последних четырёх поединках американка не смогла победить ни разу, и вообще выглядела блекло.

    С таким настроением не то чтобы победить, а провести хотя бы сет на равных с Калинской уже будет чудом для хозяйки турнира.

    Анна Калинская

    Этот сезон Калинская однозначно может занести себе в актив, поскольку она на постоянной основе забиралась в решающие стадии серьезных турниров.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Однако последнего шага для титула так и не хватило, но россиянку это нисколько не выбивает из колеи, поскольку она ментально устойчива.

    Также на пользу Анне идет роман с Янником Синнером, и пока что это немногочисленный случай, когда результаты наоборот идут в горы, а не наоборот.

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    В поединке против Дэвис именно росянка выглядит фавориткой игры, но с американками на их территории всегда тяжело играть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Дэвис — 8.00, победа Калинской — 1.08.

    Прогноз: Калинской ничто не помешает разгромить Дэвис

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.72

    Альтернативный прогноз: Встреча продлится чуть более, чем час

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.92

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    Дэвис — Калинская: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Калинская более явная фаворитка матча?
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