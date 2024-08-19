Кориа
Для аргентинского теннисиста это будет всего лишь второй в сезоне матч на харде.
Он ни разу не играл на этом покрытии с тех пор, как в середине января проиграл китайцу Чжичжэню Чжану на старте Australian Open.
Летом Кориа играл только на грунте, сделав лишь одно исключение. В начале июля 32-летний теннисист проиграл австралийцу Адаму Уолтону в первом круге Уимблдона.
Также важно отметить, что в последнее время Кориа не впечатлял даже на мелких грунтовых турнирах.
Штрикер
Доминик тем временем продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первую половину сезона.
На прошлой неделе швейцарский теннисист прошел два раунда на «челленджере» в Польше. В четвертьфинале его легко остановил Марк-Андреа Хюслер (3:6, 1:6).
Штрикер после возвращения в тур провел десять матчей — одержал три победы и потерпел семь поражений.
Очевидно, что 22-летний Штрикер сейчас далек от своей лучшей формы, хотя парень действительно талантлив. Достаточно сказать, что в прошлом году он дошел до четвертого круга на US Open и играл на молодежном итоговом турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: победу Кории букмекеры предлагают за 3.28, а на Штрикера можно поставить за 1.34.
Прогноз: несмотря на то, что аргентинец уже забыл, как выглядит твердое покрытие, вполне вероятно, что он воспользуется проблемами соперника. Штрикеру явно тяжело после травмы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.