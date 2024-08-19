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    Кориа воспользуется проблемами Штрикера?

    Кориа — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 19 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кориа — Штрикер
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    Доминик Штрикер
    Швейцарец Доминик Штрикер сыграет против аргентинца Федерико Кории в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 19 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кориа — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кориа

    Для аргентинского теннисиста это будет всего лишь второй в сезоне матч на харде.

    Он ни разу не играл на этом покрытии с тех пор, как в середине января проиграл китайцу Чжичжэню Чжану на старте Australian Open.

    Летом Кориа играл только на грунте, сделав лишь одно исключение. В начале июля 32-летний теннисист проиграл австралийцу Адаму Уолтону в первом круге Уимблдона.

    Также важно отметить, что в последнее время Кориа не впечатлял даже на мелких грунтовых турнирах.

    Штрикер

    Доминик тем временем продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первую половину сезона.

    На прошлой неделе швейцарский теннисист прошел два раунда на «челленджере» в Польше. В четвертьфинале его легко остановил Марк-Андреа Хюслер (3:6, 1:6).

    Штрикер после возвращения в тур провел десять матчей — одержал три победы и потерпел семь поражений.

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    Очевидно, что 22-летний Штрикер сейчас далек от своей лучшей формы, хотя парень действительно талантлив. Достаточно сказать, что в прошлом году он дошел до четвертого круга на US Open и играл на молодежном итоговом турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: победу Кории букмекеры предлагают за 3.28, а на Штрикера можно поставить за 1.34.

    Прогноз: несмотря на то, что аргентинец уже забыл, как выглядит твердое покрытие, вполне вероятно, что он воспользуется проблемами соперника. Штрикеру явно тяжело после травмы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Кориа — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Кориа — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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