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    Сможет ли Медведев выиграть у Легечки?

    Легечка — Медведев. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 03:30 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Легечка

    Иржи начал турнир с победы над Мариано Навоне — 7:6, 6:3.

    Чеху все-таки не удалось разгромить аргентинского теннисиста, но не будем забывать, что для него это был первый матч после большого перерыва.

    Легечка пропустил три месяца из-за стрессового перелома позвоночника. Эта травма дала о себе знать в начале мая — тогда Иржи не смог завершить матч против Феликса Оже-Альяссима в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас также важно обратить внимание на то, что в начале года Легечка взял титул в Аделаиде, а еще через несколько месяцев дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Медведев

    Даниил тем временем стал одним из главных неудачников недавнего «Мастерса» в Монреале.

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    • Медведев в первом же матче проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине — 4:6, 6:1, 2:6.

    В случае с Медведевым вряд ли уместно списывать эту неудачу на смену покрытия и непростой перелет из Европы.

    Зная то, как он любит играть на харде, от Даниила все-таки ждали другого результата. Да и сам он наверняка думал, что способен побороться за титул с учетом того, что на турнир в крупнейшем городе Квебека пропускали Новак Джокович и Карлос Алькарас.

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    Медведев выигрывал «тысячник» в Цинциннати в 2019 году, а в 2021-м и 2022-м он дошел здесь до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 3.22, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: в мае Даниил встречался с Иржи на турнире в Мадриде. Чех выиграл первый сет со счетом 6:4, а перед началом второй партии россиянин решил сняться из-за повреждения.

    Несмотря на то, что Легечка только-только вернулся после неприятной травмы, скорее всего, он снова станет серьезным препятствием для первой ракетки России.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Легечка — Медведев: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев выиграть у Легечки?
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