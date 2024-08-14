Аманда Анисимова
Когда в очередной раз Анисимова начала проваливать сезон, закрадывались мысли, что Аманду ничего хорошего по карьере не ждет.
Но последний турнир в Торонто как будто пробудил молодую американку, поскольку она впервые за долгое время смогла сыграть так, как от неё не ждал никто.
В финале турнира в Канаде американка сделала всевозможное, чтобы забрать себе титул, но в финале удача была не на её стороне, поскольку Пегула оказалась все же сильнее своей соперницы.
После такого интенсивного турнира матч против Азаренко может сыграть не за Аманду, а Виктория всегда готова за писать на счет победу, которая плохо лежит.
Виктория Азаренко
Уже который год подряд Азаренко подтверждает свою квалификацию, находясь в первой тридцатке рейтинга.
На всех покрытиях Виктории удается достигать результата, и это притом, что ей уже давно за 30 лет.
Белоруска будет делать все возможное, чтобы улучшить свой результат на недавнем старте в Торонто, где белоруска не смогла завершить выступление в третьем круге из-за проблем со здоровьем.
Хочется верить, что перед стартом соревнований в Цинциннати все проблемы со здоровьем у Виктории позади, и она сможет провести сильный матч против Анисимовой.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Анисимовой — 1.90, победа Азаренко — 1.91.
Прогноз: У Азаренко больше опыта, поэтому победа останется за ней
- 2.32Этчеверри — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.72Павлюченкова — Аддад Майа: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.83Долхайд — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Ставка: П2 за 1.91
Альтернативный прогноз: В матче будет много геймов, и ожидается упорная борьба
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.24