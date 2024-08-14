ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевСенсационная победа Попырина, грустный финал Рублева, дебют Шнайдер в топ-20 и очередной провал Медведева Сергей Богачук и Верджил ОртисПобедная канонада Ортиса продолжается. Кроуфорд и Цзю следующие цели нового чемпиона Николай Комличенко«Ростов» — «Химки» 3:1. Онлайн
  • 19:29
    • «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
  • 17:41
    • В «Зените» сообщили о подписании контракта с Дркушичем
  • 22:13
    • «Буде-Глимт», «Зальцбург» и «Слован» прошли дальше в ЛЧ
  • 21:57
    • «Ростов» уверенно победил «Химки» в Кубке России
  • 20:56
    • Матч Кубка России «Факел» — «Акрон» пройдет без зрителей
  • 19:47
    • Щенсный может расторгнуть контракт с «Ювентусом» и завершить карьеру
    Все новости спорта

    Азаренко на опыте одолеет Анисимову?

    Анисимова — Азаренко. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Цинциннати 14 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Виктория Азаренко Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Анисимова — Азаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Азаренко
    Американка Аманда Анисимова и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Азаренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аманда Анисимова

    Когда в очередной раз Анисимова начала проваливать сезон, закрадывались мысли, что Аманду ничего хорошего по карьере не ждет.

    Но последний турнир в Торонто как будто пробудил молодую американку, поскольку она впервые за долгое время смогла сыграть так, как от неё не ждал никто.

    В финале турнира в Канаде американка сделала всевозможное, чтобы забрать себе титул, но в финале удача была не на её стороне, поскольку Пегула оказалась все же сильнее своей соперницы.

    После такого интенсивного турнира матч против Азаренко может сыграть не за Аманду, а Виктория всегда готова за писать на счет победу, которая плохо лежит.

    Виктория Азаренко

    Уже который год подряд Азаренко подтверждает свою квалификацию, находясь в первой тридцатке рейтинга.

    Прогнозы на теннис

    На всех покрытиях Виктории удается достигать результата, и это притом, что ей уже давно за 30 лет.

    Белоруска будет делать все возможное, чтобы улучшить свой результат на недавнем старте в Торонто, где белоруска не смогла завершить выступление в третьем круге из-за проблем со здоровьем.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хочется верить, что перед стартом соревнований в Цинциннати все проблемы со здоровьем у Виктории позади, и она сможет провести сильный матч против Анисимовой.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Анисимовой — 1.90, победа Азаренко — 1.91.

    Прогноз: У Азаренко больше опыта, поэтому победа останется за ней

    Ставка: П2 за 1.91

    Альтернативный прогноз: В матче будет много геймов, и ожидается упорная борьба

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.24

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ФКСБ — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  6.69
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Морнар — Пакш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Милан — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нисиока — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фриц — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Холт — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Астана — Корвинул
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Анисимова — Азаренко: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Азаренко на опыте одолеет Анисимову?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры