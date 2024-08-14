Американка Аманда Анисимова и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Азаренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аманда Анисимова

Когда в очередной раз Анисимова начала проваливать сезон, закрадывались мысли, что Аманду ничего хорошего по карьере не ждет.

Но последний турнир в Торонто как будто пробудил молодую американку, поскольку она впервые за долгое время смогла сыграть так, как от неё не ждал никто.

В финале турнира в Канаде американка сделала всевозможное, чтобы забрать себе титул, но в финале удача была не на её стороне, поскольку Пегула оказалась все же сильнее своей соперницы.

После такого интенсивного турнира матч против Азаренко может сыграть не за Аманду, а Виктория всегда готова за писать на счет победу, которая плохо лежит.

Виктория Азаренко

Уже который год подряд Азаренко подтверждает свою квалификацию, находясь в первой тридцатке рейтинга.

Прогнозы на теннис

На всех покрытиях Виктории удается достигать результата, и это притом, что ей уже давно за 30 лет.

Белоруска будет делать все возможное, чтобы улучшить свой результат на недавнем старте в Торонто, где белоруска не смогла завершить выступление в третьем круге из-за проблем со здоровьем.

Хочется верить, что перед стартом соревнований в Цинциннати все проблемы со здоровьем у Виктории позади, и она сможет провести сильный матч против Анисимовой.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворитки в этом поединке: победа Анисимовой — 1.90, победа Азаренко — 1.91.

Прогноз: У Азаренко больше опыта, поэтому победа останется за ней

Ставка: П2 за 1.91

Альтернативный прогноз: В матче будет много геймов, и ожидается упорная борьба

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.24