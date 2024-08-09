Россиянка Анна Калинская и американка Аманда Анисимова встретятся в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 9 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анисимова

Вторую победу подряд одержала Аманда Анисимова на турнире в Торонто. Сначала была обыграна американка Каролин Долхайд (6:1,6:4), а затем россиянка Дарья Касаткина (6:4, 6:3).

Поединок противо Дарьи Касаткиной длился 1 час и 31 минуту игрового времени. Это уже четвёртая победа Анисимовой в личном противостоянии с Дарьей.

Анисимова 4 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и выиграла 4 тай-брейка.

Прогнозы на теннис

На данный момент Аманда Анисимова занимает 132 место в рейтинге WTA.

Калинская

Анна Калинская отдала сопернице 4 гейма в матче второго круга рейтингового турнира в Торонто. На этой стадии тысячника российская теннисистка нанесла поражение Лесе Цуренко из Украины (6:2, 6:2).

В этом матче Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла шесть тай-брейка.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 17 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.80, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: Это будет первая личная встреча между Калинской и Анисимовой. В стартовых кругах турнира в Торонто теннисистки не уступили ни одного сета. Ожидается сложная игра, в которой наверняка спортсменкам потребуется дополнительный третий сет, в которой одержит победу Калинская.

Рекомендуемая ставка: Победа Калинской с коэффициентом 1.80.