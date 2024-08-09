Аманда Анисимова
Анна Калинская
Анисимова
Вторую победу подряд одержала Аманда Анисимова на турнире в Торонто. Сначала была обыграна американка Каролин Долхайд (6:1,6:4), а затем россиянка Дарья Касаткина (6:4, 6:3).
Поединок противо Дарьи Касаткиной длился 1 час и 31 минуту игрового времени. Это уже четвёртая победа Анисимовой в личном противостоянии с Дарьей.
Анисимова 4 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и выиграла 4 тай-брейка.
На данный момент Аманда Анисимова занимает 132 место в рейтинге WTA.
Калинская
Анна Калинская отдала сопернице 4 гейма в матче второго круга рейтингового турнира в Торонто. На этой стадии тысячника российская теннисистка нанесла поражение Лесе Цуренко из Украины (6:2, 6:2).
В этом матче Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла шесть тай-брейка.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 17 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.80, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.07.
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Прогноз: Это будет первая личная встреча между Калинской и Анисимовой. В стартовых кругах турнира в Торонто теннисистки не уступили ни одного сета. Ожидается сложная игра, в которой наверняка спортсменкам потребуется дополнительный третий сет, в которой одержит победу Калинская.
Рекомендуемая ставка: Победа Калинской с коэффициентом 1.80.