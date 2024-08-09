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    Анна Калинская добьется победы в третьем сете?

    Анисимова — Калинская. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч, Торонто, 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Анисимова — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская и американка Аманда Анисимова встретятся в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 9 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 09 Августа 2024 года

    Аманда Анисимова

  • США
    •  Аманда Анисимова 19:30 Анна Калинская

    Анна Калинская

  • Россия
    •

    Анисимова

    Вторую победу подряд одержала Аманда Анисимова на турнире в Торонто. Сначала была обыграна американка Каролин Долхайд (6:1,6:4), а затем россиянка Дарья Касаткина (6:4, 6:3).

    Поединок противо Дарьи Касаткиной длился 1 час и 31 минуту игрового времени. Это уже четвёртая победа Анисимовой в личном противостоянии с Дарьей.

    Анисимова 4 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и выиграла 4 тай-брейка.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Аманда Анисимова занимает 132 место в рейтинге WTA.

    Калинская

    Анна Калинская отдала сопернице 4 гейма в матче второго круга рейтингового турнира в Торонто. На этой стадии тысячника российская теннисистка нанесла поражение Лесе Цуренко из Украины (6:2, 6:2).

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    • В этом матче Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла шесть тай-брейка.

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 17 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.80, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.07.

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    Прогноз: Это будет первая личная встреча между Калинской и Анисимовой. В стартовых кругах турнира в Торонто теннисистки не уступили ни одного сета. Ожидается сложная игра, в которой наверняка спортсменкам потребуется дополнительный третий сет, в которой одержит победу Калинская.

    Рекомендуемая ставка: Победа Калинской с коэффициентом 1.80.

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    Анисимова — Калинская: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Анна Калинская добьется победы в третьем сете?
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