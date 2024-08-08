Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил отправился в Монреаль из Парижа, где ему, к сожалению, так и не удалось выиграть олимпийскую медаль.

В столице Франции российский теннисист начал с двух уверенных побед — разгромил Ринки Хиджикату и Себастьяна Офнера.

Вопреки ожиданиям, в третьем раунде Медведев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, который до этого всегда был его «клиентом».

Для Медведева это было первое поражение от канадца после семи подряд побед.

Но сейчас об этом уже нет смысла думать — Даниил наконец-то дождался завершения турниров на грунте и траве. Впереди максимально важная для него североамериканская серия на харде.

Прогнозы на теннис

В 2024-м Медведев выиграл на твердом покрытии 18 матчей из 22-х, а его лучшим результатом пока остается финал на Australian Open. Кроме того, он добрался до решающего матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем начал неделю с победы над Романом Сафиуллиным — 6:2, 7:5.

Элемент непредсказуемости — самая главная проблема в матчах с участием испанца. К сожалению, россиянину не повезло, против него Давидович-Фокина сыграл на очень хорошем уровне.

Достаточно сказать, что в этом матче Алехандро отдал лишь гейм на своей подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Давидович-Фокина до сих пор выиграл больше одного матча только на трех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Даниил ведет 4-0 в личных встречах с Алехандро. В конце февраля россиянин разгромил испанца в Дубае — 6:2, 6:3. Считаем, что приблизительно такой же счет будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 2.08.