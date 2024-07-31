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    Хватит ли Звереву двух сетов для победы над Попыриным?

    Зверев — Попырин. Ставка (к. 2.07) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 31 Июля 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 17:30 Алексей Попырин

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •

    Зверев

    Саша во вторник одержал победу над Томашем Махачем — 6:3, 7:5. Получилось не очень разгромно, но в целом — уверенно.

    Правда, на этот раз у немецкого теннисиста были ошибки на подаче, но это не стало большой проблемой благодаря уверенной игре на приеме.

    В первом круге Зверев легко выиграл у Хауме Муньяра — 6:2, 6:2. Просто без шансов для опытного испанского грунтовика.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Зверев на этой неделе максимльно настроен на борьбу за золотую медаль. В его случае это абсолютно реально. Достаточно вспомнить триумф Саши на олимпийском турнире в Токио.

    Попырин

    Как ни странно, теннисист из Австралии тоже пока не отдал ни сета на текущем турнире. Хотя соперники у него были не самые приятные.

    В первом круге Попырин одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 7:6.

    В следующем матче Алексей выиграл у Стэна Вавринки — 6:4, 7:5. На этот раз швейцарец играл не настолько эффективно, как в матче с Павлом Котовым (6:1, 6:1).

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    Но дело не только в 39-летнем Вавринке. В этом году у Попырина до сих пор были не самые лучшие результаты на грунте, но прошлому сезону можно сказать, что он умеет играть и на этом покрытии. Летом 2023-го представитель Зеленого континента взял титул в хорватском Умаге, а в финале он тогда переиграл — Вавринку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров здесь нет никаких сомнений в том, что фаворит выйдет в следующий раунд. На Попырина можно поставить за 7.10.

    Прогноз: учитывая настрой Саши, действительно почти нет сомнений в том, что он обыграет Попырина и продолжит борьбу за золото.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,0) за 2.07.

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    Зверев — Попырин: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Звереву двух сетов для победы над Попыриным?
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