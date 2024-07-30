Лоренцо Музетти
Mariano Navone
Музетти
Лоренцо в первом раунде одержал разгромную победу над Гаэлем Монфисом — 6:1, 6:4.
Парижская публика сделала всё возможное, чтобы разозлить итальянца. Трибуны зачем-то освистали Музетти перед выходом кортом, чем максимально мотивировали соперника французского теннисиста.
«После победы я показал на эмблему Италии на форме, чтобы дать понять, что мы тоже хотим победить», — сказал Музетти уже после матча.
Интересно, что Музетти сыграл против Монфиса на следующий день после поражения от аргентинца Франсиско Серундоло (6:2, 4:6, 6:7) в финале турнире в Умаге.
Навоне
Аргентинский теннисист на старте олимпийского турнира спокойно переиграл Нуну Боржеша — 6:2, 6:2.
Португалец за неделю до начала Игр легко разобрался с Рафой Надалем в финале турнира в Бостаде, но в этом матче он вообще ничего не показал.
Навоне не отдал ни гейма на подаче (у Нуну не было ни одного брейк-пойнта) и сделал по два брейка в каждой партии.
В этом году 23-летний Навоне провел на грунте уже 40 матчей — одержал 27 побед и потерпел 13 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.39, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.02.
Прогноз: весной Лоренцо уступил аргентинцу в финале «челленджера» в Кальяри — 5:7, 1:6. Очевидно, что Навоне не подарок, но итальянец, скорее всего, возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.