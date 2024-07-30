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    Музетти снова проиграет Навоне?

    Музетти — Навоне. Ставка (к. 1.96) и прогноз на олимпийский турнир 30 июля 2024 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 30 Июля 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 14:30 Mariano Navone

    Mariano Navone

  • Париж-2024. Мужчины
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    Музетти

    Лоренцо в первом раунде одержал разгромную победу над Гаэлем Монфисом — 6:1, 6:4.

    Парижская публика сделала всё возможное, чтобы разозлить итальянца. Трибуны зачем-то освистали Музетти перед выходом кортом, чем максимально мотивировали соперника французского теннисиста.

    «После победы я показал на эмблему Италии на форме, чтобы дать понять, что мы тоже хотим победить», — сказал Музетти уже после матча.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что Музетти сыграл против Монфиса на следующий день после поражения от аргентинца Франсиско Серундоло (6:2, 4:6, 6:7) в финале турнире в Умаге.

    Навоне

    Аргентинский теннисист на старте олимпийского турнира спокойно переиграл Нуну Боржеша — 6:2, 6:2.

    Португалец за неделю до начала Игр легко разобрался с Рафой Надалем в финале турнира в Бостаде, но в этом матче он вообще ничего не показал.

    Навоне не отдал ни гейма на подаче (у Нуну не было ни одного брейк-пойнта) и сделал по два брейка в каждой партии.

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    В этом году 23-летний Навоне провел на грунте уже 40 матчей — одержал 27 побед и потерпел 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.39, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.02.

    Прогноз: весной Лоренцо уступил аргентинцу в финале «челленджера» в Кальяри — 5:7, 1:6. Очевидно, что Навоне не подарок, но итальянец, скорее всего, возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.

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    Музетти — Навоне: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Музетти снова проиграет Навоне?
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