Хорватка Донна Векич и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Бронцетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Донна Векич

К текущему моменту времени настроение и форма Векич близки к идеальным, поскольку она ещё не смогла забыть успех на «Уимблдоне», где хорватка смогла забраться в полуфинал

Даже на «Ролан Гаррос» она сыграла выше ожиданий, хотя на грунте хорватка также выступает традиционно сильно.

У неё появились новые методы психологического взаимодействия на соперниц, причем оно имеет разные градации в зависимости от уровня теннисистки, которая противостоит ей в конкретном матче.

Получить в соперницы Бронцетти по первому кругу таких статусных соревнований не пожелаешь никому, поэтому к стартовому матчу в Париже нужно отнестись ос всей серьезностью.

Лючия Бронцетти

По результатам на грунте в этом сезоне можно однозначно утверждать, что Бронцетти в полном порядке, хотя в начале сезона были определённые сомнения относительно её конкурентоспособности.

Прогнозы на теннис

На «Ролан Гаррос» Лючия выступила плохо, выбыв уже в первом круге, но была веская причина из Японии по имени Наоми Осака.

Примечательно, что за семь последних матчей на глине итальянка проиграла только один, который пришёлся на встречу против румынки Кристиан в рамках второго круга в Палермо.

С Векич будет знатная заруба, и хорватке не стоит рассчитывать на то, что в некоторых аспектах игры она будет превосходить свою соперницу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.58, победа Бронцетти — 2.40.

Прогноз: Бронцетти вполне может выбить из турнира уставшую балканку

Ставка: П2 за 2.40

Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной и продлится достаточное количество времени

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.34