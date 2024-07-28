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    Попырин снова проиграет Харри?

    Попырин — Харри. Ставка (к. 2.24) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Харри
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    Николас Харри
    Чилиец Николас Харри сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Алексей в начале апреля дошел до третьего круга на престижном турнире в Монте-Карло. При этом во втором круге он остановил Андрея Рублева.

    Но с тех пор представитель Австралии не выиграл на грунте ни одного матча.

    Вскоре после Уимблдона, на котором он дошел до третьего круга, Попырин проиграл французу Юго Бланше на старте грунтового турнира в Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    На неделе перед олимпийским турниром Попырин уступил чеху Якубу Меньшику в первом круге турнира в хорватском Умаге, с треском провалив защиту титула.

    Харри

    Чилийский теннисист в середине мая сенсационно дошел до финала на «Мастерсе» В Риме.

    Среди тех, кого Харри обыграл в Вечном городе, оказались Маттео Арнальди, Стефанос Циципас и Томми Пол. В решающем он уступил Саше Звереву со счетом 4:6, 5:7.

    Но дело в том, что с тех пор Николас провел лишь два матча. По всей видимости, после невероятно успешного выступления в Риме знаменосец сборной Чили на церемонии открытия Олимпиады-2024 решил, что теперь можно слегка расслабиться.

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    Главным разочарованием стало поражение Харри от француза Корентена Мутэ в первом круге Ролан Гаррос.

    На Уимблдоне Харри уступил в первом раунде канадцу Денису Шаповалову.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.23, победу Харри букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: австралиец дважды проиграл чилийцу в 2023-м — на грунте в Монте-Карло и на харде в Париже. Но оба матча получились упорными, у Харри не было заметного превосходства. Скорее всего, серьезные разборки будут и в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.24.

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