Райлли Опелка
Алехандро Давидович-Фокина
Опелка
Райли прошел первый раунд на втором подряд турнире после возвращения в тур.
Двухметровый теннисист (рост — 211 см) не играл почти два года из-за травм бедра и запястья.
На прошлой неделе Опелка дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте. На большее ему, по всей видимости, просто не хватило сил — в 1/2-й Райли уступил Алексу Микельсену со счетом 2:6, 0:6.
В Атланте бывшая 17-я ракетка мира начал с победы над Александром Ковачевичем — 6:3, 7:6.
В этом матче Опелка не отдал ни гейма на подаче (выполнил 19 эйсов), а у соперника было всего лишь два брейк-пойнта.
Давидович-Фокина
Испанский теннисист в первом круге одержал победу над Артуром Казо — 6:2, 7:6.
Алехандро в этом матче не отдал ни гейма на подаче. При этом во втором сете он отыграл пять брейк-пойнтов.
Это был, пожалуй, лучший матч Давидовича-Фокины за последние несколько месяцев.
При этом также стоит обратить внимание, что после февральского турнира в Дубае Давидович-Фокина пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.00, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: если не всё, то очень многое будет зависеть от игры американца. Если он будет стабильно подавать первым мячом, испанец может дрогнуть. Скорее всего, здесь будет как минимум два нервных сета.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.