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    Справится ли Давидович-Фокина с подачей Опелки?

    Опелка — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Атланте 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Давидович-Фокина
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    Райли Опелка
    Американец Райли Опелка сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 25 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 25 Июля 2024 года

    Райлли Опелка

  • США
    •  Райлли Опелка 22:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Опелка

    Райли прошел первый раунд на втором подряд турнире после возвращения в тур.

    Двухметровый теннисист (рост — 211 см) не играл почти два года из-за травм бедра и запястья.

    На прошлой неделе Опелка дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте. На большее ему, по всей видимости, просто не хватило сил — в 1/2-й Райли уступил Алексу Микельсену со счетом 2:6, 0:6.

    В Атланте бывшая 17-я ракетка мира начал с победы над Александром Ковачевичем — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В этом матче Опелка не отдал ни гейма на подаче (выполнил 19 эйсов), а у соперника было всего лишь два брейк-пойнта.

    Давидович-Фокина

    Испанский теннисист в первом круге одержал победу над Артуром Казо — 6:2, 7:6.

    Алехандро в этом матче не отдал ни гейма на подаче. При этом во втором сете он отыграл пять брейк-пойнтов.

    Это был, пожалуй, лучший матч Давидовича-Фокины за последние несколько месяцев.

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    При этом также стоит обратить внимание, что после февральского турнира в Дубае Давидович-Фокина пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.00, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: если не всё, то очень многое будет зависеть от игры американца. Если он будет стабильно подавать первым мячом, испанец может дрогнуть. Скорее всего, здесь будет как минимум два нервных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Опелка — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на теннис. Справится ли Давидович-Фокина с подачей Опелки?
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