Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Кентена Алиса в полуфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Алис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штруфф

Немецкий теннисист второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в апреле, когда он взял титул на домашнем турнире в Мюнхене.

В пятницу Штруфф одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:5, 3:6, 6:3.

На этот раз обошлось без тай-брейков, но матч все равно получился неврным. Но также стоит отметить максимально уверенную игру Штруффа в решающем сете — не отдал ни гейма на подаче и сделал брейк.

Прогнозы на теннис

Перед этим 34-летний теннисист выиграл у испанца Альберта Рамоса (7:6, 7:6) и швейцарца Леандро Риди (7:6, 7:6).

Алис

Французский теннисист с учетом квалификации выиграл у Гштаде уже пять матчей.

Алис снова подтвердил, что лучше не обращать внимание на его текущий рейтинг. Эту неделю он начал в статусе 192-й ракетки мира.

В первом круге Кентен выиграл у Ришара Гаске, а во втором — у словака Лукаша Клейна.

В четвертьфинале Алис одержал победу над бразильцем Густаво Хейде — 6:1, 7:5.

В начале июля 27-летний теннисист прошел два раунда в основной сетке Уимблдона, выиграв у Кристофера Юбэнкса и Карена Хачанова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.33, победу Алиса букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: в прошлом году немец выиграл у француза на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 1:6, 6:3, 6:3. Вполне вероятно, что и в предстоящем матче им тоже не хватит двух сетов. Алиса здесь нельзя назвать андердогом, Штруффа ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.