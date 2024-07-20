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    Штруфф проиграет 192-й ракетке мира?

    Штруфф — Алис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гштаде 20 июля 2024 года

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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Кентена Алиса в полуфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Алис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гштаад. Мужчины 20 Июля 2024 года

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •  Ян-Леннард Штруфф 12:00 Кентен Алис

    Кентен Алис

  • Франция
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    Штруфф

    Немецкий теннисист второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Первый был в апреле, когда он взял титул на домашнем турнире в Мюнхене.

    В пятницу Штруфф одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:5, 3:6, 6:3.

    На этот раз обошлось без тай-брейков, но матч все равно получился неврным. Но также стоит отметить максимально уверенную игру Штруффа в решающем сете — не отдал ни гейма на подаче и сделал брейк.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим 34-летний теннисист выиграл у испанца Альберта Рамоса (7:6, 7:6) и швейцарца Леандро Риди (7:6, 7:6).

    Алис

    Французский теннисист с учетом квалификации выиграл у Гштаде уже пять матчей.

    Алис снова подтвердил, что лучше не обращать внимание на его текущий рейтинг. Эту неделю он начал в статусе 192-й ракетки мира.

    В первом круге Кентен выиграл у Ришара Гаске, а во втором — у словака Лукаша Клейна.

    В четвертьфинале Алис одержал победу над бразильцем Густаво Хейде — 6:1, 7:5.

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    В начале июля 27-летний теннисист прошел два раунда в основной сетке Уимблдона, выиграв у Кристофера Юбэнкса и Карена Хачанова.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.33, победу Алиса букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: в прошлом году немец выиграл у француза на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 1:6, 6:3, 6:3. Вполне вероятно, что и в предстоящем матче им тоже не хватит двух сетов. Алиса здесь нельзя назвать андердогом, Штруффа ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Штруфф — Алис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Штруфф проиграет 192-й ракетке мира?
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