Анна Шмидлова
Александра Саснович
Шмидлова
Анна Каролина Шмидлова смогла воспользоваться тем, что российская теннисистка упустила сет и брейке в четвертьфинальной битве рейтингового турнира WTA Будапешт. Словацкая теннисистка выиграла со счётом 2:1 (2:6, 6:3, 6:2). На корте соперницы провели 2 часа и 13 минут игрового времени.
По ходу поединка Анна Каролина Шмидлова допустила три двойные ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта.
На турнире в Будапешта Анна Каролина Шмидлова также одержала победы над испанкой Соррибес-Тормо (2:6, 6:2, 6:2) и россиянкой Камиллой Рахимовой (3:6, 6:4, 6:0).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Анна Каролина Шмидлова занимает 79 место.
Соснович
Александра Соснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Будапеште после того, как одержала победу в поединке против Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:4, 2:6, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа и 37 минут игрового времени.
По ходу матча беларуска один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла пять тай-брейков.
Александра Соснович вышла в полуфинал впервые с прошлогоднего турнира в Хертогенбосе.
В рейтинге WTA Александра Соснович занимает 134 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шмидлову в этом матче можно поставить за 1.81, победу Соснович букмекеры предлагают за 2.00.
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Прогноз: Александра Соснович в шаге от выхода в финал будапештского турнира, однако впереди тяжёлая игра против Шмидловой, которая выше по рейтингу. Обе теннисистки играют результативно, не исключаем, что соперницы проведут три сета.
Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с коэффициентом 1.87.