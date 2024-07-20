Белорусская теннисистка Алесандра Соснович и словацкая спортсменка Анна Каролина Шмидлова встретятся в полуфинале WTA Будапешт. Матч пройдёт 20 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шмидлова — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шмидлова

Анна Каролина Шмидлова смогла воспользоваться тем, что российская теннисистка упустила сет и брейке в четвертьфинальной битве рейтингового турнира WTA Будапешт. Словацкая теннисистка выиграла со счётом 2:1 (2:6, 6:3, 6:2). На корте соперницы провели 2 часа и 13 минут игрового времени.

По ходу поединка Анна Каролина Шмидлова допустила три двойные ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта.

На турнире в Будапешта Анна Каролина Шмидлова также одержала победы над испанкой Соррибес-Тормо (2:6, 6:2, 6:2) и россиянкой Камиллой Рахимовой (3:6, 6:4, 6:0).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Анна Каролина Шмидлова занимает 79 место.

Соснович

Александра Соснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Будапеште после того, как одержала победу в поединке против Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:4, 2:6, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа и 37 минут игрового времени.

По ходу матча беларуска один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла пять тай-брейков.

Александра Соснович вышла в полуфинал впервые с прошлогоднего турнира в Хертогенбосе.

В рейтинге WTA Александра Соснович занимает 134 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шмидлову в этом матче можно поставить за 1.81, победу Соснович букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Александра Соснович в шаге от выхода в финал будапештского турнира, однако впереди тяжёлая игра против Шмидловой, которая выше по рейтингу. Обе теннисистки играют результативно, не исключаем, что соперницы проведут три сета.

Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с коэффициентом 1.87.