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    Шмидлова — Соснович. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч, WTA Будапешт, 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шмидлова — Соснович
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    Александра Соснович
    Белорусская теннисистка Алесандра Соснович и словацкая спортсменка Анна Каролина Шмидлова встретятся в полуфинале WTA Будапешт. Матч пройдёт 20 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шмидлова — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 20 Июля 2024 года

    Анна Шмидлова

  • Словакия
    •  Анна Шмидлова 14:00 Александра Саснович

    Александра Саснович

  • Белоруссия
    •

    Шмидлова

    Анна Каролина Шмидлова смогла воспользоваться тем, что российская теннисистка упустила сет и брейке в четвертьфинальной битве рейтингового турнира WTA Будапешт. Словацкая теннисистка выиграла со счётом 2:1 (2:6, 6:3, 6:2). На корте соперницы провели 2 часа и 13 минут игрового времени.

    По ходу поединка Анна Каролина Шмидлова допустила три двойные ошибки и выиграла четыре брейк-пойнта.

    На турнире в Будапешта Анна Каролина Шмидлова также одержала победы над испанкой Соррибес-Тормо (2:6, 6:2, 6:2) и россиянкой Камиллой Рахимовой (3:6, 6:4, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Анна Каролина Шмидлова занимает 79 место.

    Соснович

    Александра Соснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Будапеште после того, как одержала победу в поединке против Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:4, 2:6, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа и 37 минут игрового времени.

    По ходу матча беларуска один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла пять тай-брейков.

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    • Александра Соснович вышла в полуфинал впервые с прошлогоднего турнира в Хертогенбосе.

    В рейтинге WTA Александра Соснович занимает 134 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шмидлову в этом матче можно поставить за 1.81, победу Соснович букмекеры предлагают за 2.00.

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    Прогноз: Александра Соснович в шаге от выхода в финал будапештского турнира, однако впереди тяжёлая игра против Шмидловой, которая выше по рейтингу. Обе теннисистки играют результативно, не исключаем, что соперницы проведут три сета.

    Рекомендуемая ставка: Тотал больше 21.5 с коэффициентом 1.87.

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    Шмидлова — Соснович: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Без третьего сета теннисистки с корта не уйдут?
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