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    Штруфф снова проведет матч с двумя тай-брейками?

    Штруфф — Этчеверри. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Гштаде 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Этчеверри
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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Штруфф

    Немецкий теннисист на этой неделе пока не проиграл ни одного сета и провел уже четыре тай-брейка.

    В первом круге Ян-Леннард выиграл у испанца Альберта Рамоса — 7:6, 7:6.

    В следующем матче 34-летний Штруфф одержал победу над швейцарцем Леандро Риди — 7:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что Штруфф в этих матчах отдал лишь один гейм на своей подаче. В общем, неплохо подготовился к этой неделе. Возможно, даже будет бороться за титул.

    Этчеверри

    Томас на этот раз оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 2:6, 6:3.

    Этчеверри в текущем сезоне провел на грунте уже 28 матчей, в которых одержал 18 побед.

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    Лучшими результатами Этчеверри на этом покрытии в 2024-м пока остаются выход в финал турнира в Лионе и полуфиналы в Барселоне и Хьюстоне. На Ролан Гаррос он дошел до третьего круга, где проиграл Касперу Рууду.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.63, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: в прошлом году Томас легко выиграл у немца на грунтовом «челленджере» в Бордо. Скорее всего, на этот раз они проведут куда более напряженный матч. Вполне вероятно, что Штруффа снова ждут нервные тай-брейки.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 1.90.

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    Штруфф — Этчеверри: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Штруфф снова проведет матч с двумя тай-брейками?
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