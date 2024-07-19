Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штруфф

Немецкий теннисист на этой неделе пока не проиграл ни одного сета и провел уже четыре тай-брейка.

В первом круге Ян-Леннард выиграл у испанца Альберта Рамоса — 7:6, 7:6.

В следующем матче 34-летний Штруфф одержал победу над швейцарцем Леандро Риди — 7:6, 7:6.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что Штруфф в этих матчах отдал лишь один гейм на своей подаче. В общем, неплохо подготовился к этой неделе. Возможно, даже будет бороться за титул.

Этчеверри

Томас на этот раз оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче аргентинский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 2:6, 6:3.

Этчеверри в текущем сезоне провел на грунте уже 28 матчей, в которых одержал 18 побед.

Лучшими результатами Этчеверри на этом покрытии в 2024-м пока остаются выход в финал турнира в Лионе и полуфиналы в Барселоне и Хьюстоне. На Ролан Гаррос он дошел до третьего круга, где проиграл Касперу Рууду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.63, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: в прошлом году Томас легко выиграл у немца на грунтовом «челленджере» в Бордо. Скорее всего, на этот раз они проведут куда более напряженный матч. Вполне вероятно, что Штруффа снова ждут нервные тай-брейки.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 1.90.