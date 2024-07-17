Нома Ноха Акуге (Германия)
Каролина Мухова
Нома Ноха Акуге
На данный момент времени Ноха Акуге всего лишь всего лишь 20 лет, хотя в прошлом году она уже всем показала, как умеет играть на траве.
В таком возрасте говорить о стабильности не приходится, поэтому вполне можно предположить, что весь остаток сезона будет, как на американских горках.
Итальянский турнир она начинала со стадии квалификации и нисколько не смутилось этому, поэтому в первом круге турнира в Палермо она даже не заметила Мону Бартель, которая оказалась почти на 15 лет старше своей соперницы.
В игре против Муховой будет предельно сложно, но такие матчи необходимы, поскольку в них приобретается бесценное количество опыта.
Каролина Мухова
Показатели Муховой после травяного отрезка этого сезона значительно просели, поскольку она не смогла и близко продемонстрировать успех прошлого года.
На грунте в Париже её игра была сравнима с прошлогодней, а на кортах «Уимблдона» было совсем туго по всем фронтам.
Сейчас чешка постарается на прощание хлопнуть дверью на последних более-менее рейтинговых грунтовых соревнованиях сезона, и на турнире в Палермо она уже смогла пройти польку Каву, пусть и с травмой Катаржины.
С молодым немецким дарованием придется повозиться, поскольку три победы подряд Акуге не взялись из ниоткуда.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Ноха Акуге — 5.83, победа Муховой — 1.14.
Прогноз: Мухова не оставит ни одного шанса своей неопытной сопернице
- 1.89Шмидлова — Соррибес-Тормо: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.74Тимофеева — Соснович: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.82Аванесян — Машарова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 1.91
Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче увидеть не получится
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.54