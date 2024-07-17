Немка Нома Ноха Акуге и чешка Каролина Мухова встретятся во втором круге турнира в Палермо. Матч пройдет 17 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нома Ноха Акуге

На данный момент времени Ноха Акуге всего лишь всего лишь 20 лет, хотя в прошлом году она уже всем показала, как умеет играть на траве.

В таком возрасте говорить о стабильности не приходится, поэтому вполне можно предположить, что весь остаток сезона будет, как на американских горках.

Итальянский турнир она начинала со стадии квалификации и нисколько не смутилось этому, поэтому в первом круге турнира в Палермо она даже не заметила Мону Бартель, которая оказалась почти на 15 лет старше своей соперницы.

В игре против Муховой будет предельно сложно, но такие матчи необходимы, поскольку в них приобретается бесценное количество опыта.

Каролина Мухова

Показатели Муховой после травяного отрезка этого сезона значительно просели, поскольку она не смогла и близко продемонстрировать успех прошлого года.

Прогнозы на теннис

На грунте в Париже её игра была сравнима с прошлогодней, а на кортах «Уимблдона» было совсем туго по всем фронтам.

Сейчас чешка постарается на прощание хлопнуть дверью на последних более-менее рейтинговых грунтовых соревнованиях сезона, и на турнире в Палермо она уже смогла пройти польку Каву, пусть и с травмой Катаржины.

С молодым немецким дарованием придется повозиться, поскольку три победы подряд Акуге не взялись из ниоткуда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Ноха Акуге — 5.83, победа Муховой — 1.14.

Прогноз: Мухова не оставит ни одного шанса своей неопытной сопернице

Ставка: Ф2 (-6) за 1.91

Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче увидеть не получится

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.54