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    Мухова не заметит молодой немецкое дарование?

    Ноха Акуге — Мухова. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Палермо 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ноха Акуге — Мухова
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    Каролина Мухова
    Немка Нома Ноха Акуге и чешка Каролина Мухова встретятся во втором круге турнира в Палермо. Матч пройдет 17 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 17 Июля 2024 года

    Нома Ноха Акуге (Германия)

  • Палермо. Женщины
    •  Нома Ноха Акуге (Германия) 15:00 Каролина Мухова

    Каролина Мухова

  • Чехия
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    Нома Ноха Акуге

    На данный момент времени Ноха Акуге всего лишь всего лишь 20 лет, хотя в прошлом году она уже всем показала, как умеет играть на траве.

    В таком возрасте говорить о стабильности не приходится, поэтому вполне можно предположить, что весь остаток сезона будет, как на американских горках.

    Итальянский турнир она начинала со стадии квалификации и нисколько не смутилось этому, поэтому в первом круге турнира в Палермо она даже не заметила Мону Бартель, которая оказалась почти на 15 лет старше своей соперницы.

    В игре против Муховой будет предельно сложно, но такие матчи необходимы, поскольку в них приобретается бесценное количество опыта.

    Каролина Мухова

    Показатели Муховой после травяного отрезка этого сезона значительно просели, поскольку она не смогла и близко продемонстрировать успех прошлого года.

    Прогнозы на теннис

    На грунте в Париже её игра была сравнима с прошлогодней, а на кортах «Уимблдона» было совсем туго по всем фронтам.

    Сейчас чешка постарается на прощание хлопнуть дверью на последних более-менее рейтинговых грунтовых соревнованиях сезона, и на турнире в Палермо она уже смогла пройти польку Каву, пусть и с травмой Катаржины.

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    С молодым немецким дарованием придется повозиться, поскольку три победы подряд Акуге не взялись из ниоткуда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Ноха Акуге — 5.83, победа Муховой — 1.14.

    Прогноз: Мухова не оставит ни одного шанса своей неопытной сопернице

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.91

    Альтернативный прогноз: Много геймов в этом матче увидеть не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.54

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    Ноха Акуге — Мухова: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Мухова не заметит молодой немецкое дарование?
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