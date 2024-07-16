Артур Филс (Франция)
Хауме Мунар
Фис
Артур в этом году пока не оправдывает ожидания, но на только что завершившемся Уимблдоне он наконец-то смог продемонстрировать свой талант.
Француз дошел до четвертого круга, где уступил Алексу Де Минору, но перед этим он остановил Доминика Штрикера, Хуберта Хуркача и Романа Сафиуллина.
Но сейчас есть смысл обратить внимание на результаты Фиса на грунте. На этом покрытии в текущем сезоне он до сих пор в основном разочаровывал.
Исключением стал лишь апрельский турнир в Барселоне, на котором 20-летний теннисист выиграл два матча.
Во всех остальных случаях Фис ни разу не проходил дальше второго круга.
Муньяр
Хауме не впечатляет результатами даже на грунте, но при этом по-прежнему находится в топ-60.
В начале сезона испанский теннисист дошел до четвертьфинала в Кордове и Чили, после чего он еще ни разу не выигрывал больше одного матча на грунте.
Правда, стоит также отметить, что в начале мая Муньяр дошел до финала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. В этом году там собрался очень солидный состав участников.
Хауме выиграл у Маркоса Гирона, Александра Мюллера, Томаса Этчеверрии и Романа Сафиуллина, после чего уступил в решающем матче Алехандро Табило.
И еще один интересный момент: Муньяр не прошел первый круг только одном из восьми предыдущих турниров на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: два года назад Артур легко переиграл испанца на харде в квалификации «Мастерса» в Париже. На грунте француз вряд ли сможет разгромить Муньяра. Вполне вероятно, что на этот раз им понадобится третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.