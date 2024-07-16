Француз Артур Фис сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Муньяр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур в этом году пока не оправдывает ожидания, но на только что завершившемся Уимблдоне он наконец-то смог продемонстрировать свой талант.

Француз дошел до четвертого круга, где уступил Алексу Де Минору, но перед этим он остановил Доминика Штрикера, Хуберта Хуркача и Романа Сафиуллина.

Но сейчас есть смысл обратить внимание на результаты Фиса на грунте. На этом покрытии в текущем сезоне он до сих пор в основном разочаровывал.

Исключением стал лишь апрельский турнир в Барселоне, на котором 20-летний теннисист выиграл два матча.

Прогнозы на теннис

Во всех остальных случаях Фис ни разу не проходил дальше второго круга.

Муньяр

Хауме не впечатляет результатами даже на грунте, но при этом по-прежнему находится в топ-60.

В начале сезона испанский теннисист дошел до четвертьфинала в Кордове и Чили, после чего он еще ни разу не выигрывал больше одного матча на грунте.

Правда, стоит также отметить, что в начале мая Муньяр дошел до финала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе. В этом году там собрался очень солидный состав участников.

Хауме выиграл у Маркоса Гирона, Александра Мюллера, Томаса Этчеверрии и Романа Сафиуллина, после чего уступил в решающем матче Алехандро Табило.

И еще один интересный момент: Муньяр не прошел первый круг только одном из восьми предыдущих турниров на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: два года назад Артур легко переиграл испанца на харде в квалификации «Мастерса» в Париже. На грунте француз вряд ли сможет разгромить Муньяра. Вполне вероятно, что на этот раз им понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.