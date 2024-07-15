Диана Шнайдер (Россия)
Фанни Штолляр
Шнайдер
На «мэйджоре» в Лондоне прервалась семиматчевая победная серия Дианы Шнайдер. На Уимблдоне россиянка остановилась на стадии 1/16 финала. В третьем круге британского «Шлема» Шнайдер уступила американке Эмме Наварро (6:2, 3:6, 4:6).
На Уимблдоне Шнайдер выиграла у чешки Каролины Плишковой (4:6, 6:4, 7:5) и американки Слоан Стивенс (6:1, 6:1).
Диана Шнайдер — чемпионка немецкого турнира в Бад Хомбурге. В финальной битве за титул российская теннисистка переиграла хорватку Донну Векич (6:3, 2:6, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 30 место.
Столлар
Венгерка Фанни Столлар на Уимблдоне не участвовала, последний турнир спортсменка провела в Риме, где смогла одержать две победы, обыграв россиянку Екатерину Маклакову (7:5, 7:6) и американку Рашиду Макаду (6:4, 6:3).
В четвертьфинале римского розыгрыша Фанни Столлар уступила Варваре Лепченко из США (6:1, 5:7, 2:6).
В рейтинге WTA Фанни Столлар занимает 294 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.09, победу Столлар букмекеры предлагают за 7.10.
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Прогноз: Ожидаем от Дианы Шнайдер уверенной и разгромной победы.
Рекомендуемая ставка: Тотал меньше 18.5 с коэффициентом 1.88.