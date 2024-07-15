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    Шнайдер выиграет со счётом 6:0, 6:0?

    Шнайдер — Столлар. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч, WTA Будапешт, 16 июля 2024 года

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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и венгерка Фанни Столлар встретятся в первом круге WTA Будапешт. Матч пройдёт 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Столлар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 15 Июля 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Будапешт. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 11:00 Фанни Штолляр

    Фанни Штолляр

  • Венгрия
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    Шнайдер

    На «мэйджоре» в Лондоне прервалась семиматчевая победная серия Дианы Шнайдер. На Уимблдоне россиянка остановилась на стадии 1/16 финала. В третьем круге британского «Шлема» Шнайдер уступила американке Эмме Наварро (6:2, 3:6, 4:6).

    На Уимблдоне Шнайдер выиграла у чешки Каролины Плишковой (4:6, 6:4, 7:5) и американки Слоан Стивенс (6:1, 6:1).

    Диана Шнайдер — чемпионка немецкого турнира в Бад Хомбурге. В финальной битве за титул российская теннисистка переиграла хорватку Донну Векич (6:3, 2:6, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 30 место.

    Столлар

    Венгерка Фанни Столлар на Уимблдоне не участвовала, последний турнир спортсменка провела в Риме, где смогла одержать две победы, обыграв россиянку Екатерину Маклакову (7:5, 7:6) и американку Рашиду Макаду (6:4, 6:3).

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    • В четвертьфинале римского розыгрыша Фанни Столлар уступила Варваре Лепченко из США (6:1, 5:7, 2:6).

    В рейтинге WTA Фанни Столлар занимает 294 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.09, победу Столлар букмекеры предлагают за 7.10.

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    Прогноз: Ожидаем от Дианы Шнайдер уверенной и разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: Тотал меньше 18.5 с коэффициентом 1.88.

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