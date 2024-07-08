Сможет ли Гаске пройти первый круг в Триесте?

Француз Ришар Гаске сыграет против итальянца Самуэля Руджери в первом круге «челленджера» в Триесте (Италия). Матч пройдет 8 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Руджери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гаске

Ришар мог бы сейчас отдыхать, набираться ко второй части сезона, но вместо этого он приехал на грунтовый «челленджер» в Триест.

В принципе, цель француза абсолютно ясна — он хочет вернуться в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 125-й ракетки мира.

На Уимблдоне Гаске не смог пройти квалификацию, сенсационно проиграв в решающем раунде чеху Виту Копршиве.

В Штутгарте бывшая седьмая ракетка мира проиграл на старте турнира американцу Брэндону Накашиме. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер.

По сути, единственным успехом 37-летнего Гаске в первой половине сезона стал выход во второй круг Ролан Гаррос. Ришар выиграл у хорвата Борны Чорича, после чего уступил будущей первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На уровне «челленджеров» можно отметить выход в финал на февральском турнире в Манаме (Бахрейн).

Руджери

Самуэль занимает в рейтинге всего лишь 262-е место. При этом он пока не поднимался выше 258-й строчки.

В этом году итальянец провел на грунте уже 37 матчей, в которых одержал 23 победы.

Вот его лучшие результаты: четвертьфинал в португальском Оэйраше и полуфинал в Милане.

На миланском «челленджере» Руджери во втором круге выиграл у испанца Альберта Рамоса, который в этом сезоне впервые за долгое время покинул топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.62, победу Руджери букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: Ришар в этом году уже дважды играл против Самуэля. Сначала француз переиграл итальянца на «челленджере» в Мурсии, а потом — в квалификации «Мастерса» в Риме.

Скорее всего, Гаске продлит серию побед над Руджери, но матч вряд ли получится простым.

Рекомендуемая ставка: победа Гаске + тотал геймов больше 21,5 за 2.86.