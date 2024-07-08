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    Сможет ли Гаске пройти первый круг в Триесте?

    Гаске — Руджери. Ставка (к. 2.86) и прогноз на «челленджер» в Триесте 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Руджери
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против итальянца Самуэля Руджери в первом круге «челленджера» в Триесте (Италия). Матч пройдет 8 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Руджери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гаске

    Ришар мог бы сейчас отдыхать, набираться ко второй части сезона, но вместо этого он приехал на грунтовый «челленджер» в Триест.

    В принципе, цель француза абсолютно ясна — он хочет вернуться в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 125-й ракетки мира.

    На Уимблдоне Гаске не смог пройти квалификацию, сенсационно проиграв в решающем раунде чеху Виту Копршиве.

    В Штутгарте бывшая седьмая ракетка мира проиграл на старте турнира американцу Брэндону Накашиме. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер.

    По сути, единственным успехом 37-летнего Гаске в первой половине сезона стал выход во второй круг Ролан Гаррос. Ришар выиграл у хорвата Борны Чорича, после чего уступил будущей первой ракетке мира Яннику Синнеру.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На уровне «челленджеров» можно отметить выход в финал на февральском турнире в Манаме (Бахрейн).

    Руджери

    Самуэль занимает в рейтинге всего лишь 262-е место. При этом он пока не поднимался выше 258-й строчки.

    В этом году итальянец провел на грунте уже 37 матчей, в которых одержал 23 победы.

    Вот его лучшие результаты: четвертьфинал в португальском Оэйраше и полуфинал в Милане.

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    На миланском «челленджере» Руджери во втором круге выиграл у испанца Альберта Рамоса, который в этом сезоне впервые за долгое время покинул топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 1.62, победу Руджери букмекеры предлагают за 2.21.

    Прогноз: Ришар в этом году уже дважды играл против Самуэля. Сначала француз переиграл итальянца на «челленджере» в Мурсии, а потом — в квалификации «Мастерса» в Риме.

    Скорее всего, Гаске продлит серию побед над Руджери, но матч вряд ли получится простым.

    Рекомендуемая ставка: победа Гаске + тотал геймов больше 21,5 за 2.86.

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    Гаске — Руджери: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гаске пройти первый круг в Триесте?
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