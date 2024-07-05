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    Гауфф разгромит малоопытную британку?

    Картал — Гауфф. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч третьего круга «Уимблдона», 05 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Картал — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Британка Сонай Картал и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сонай Картал

    Присутствие Картал в третьем круге домашнего мэйджора — настоящее откровение, как для соперниц, так и для ней самой.

    Перед стартом турнира молодая британка вряд ли могла представить, что ей удастся обыграть такие серьёзных соперниц, как Бюрель и Кырстя.

    В двух победных матчах пришлось сыграть по три сета, но усердие стоило плодов. Теперь Сонай никто не упрекнет в раннем сходе с дистанции.

    Тем более ей выпал шанс поиграть в теннис против второй сеянной турнира Коко Гауфф, являющейся настоящей звездой женского тенниса.

    Коко Гауфф

    Нет сомнений, что на старте в Лондоне цель Гауфф — зайти в решающую игру турнира, как минимум.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    О таких высоких результатах американка мечтает неспроста, поскольку главная фаворитка турнира Соболенко снялась с турнира из-за травмы.

    В первых двух матчах Коко без особых проблем расправилась с соотечественницей Доулхайд и румынкой Тодони.

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    Весьма мало шансов, что матч против Картал получится интересным, поскольку Коко намного сильнее по всем компонентам игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фавориткой американскую теннисистку и в этом поединке: победа Картал — 6.55, победа Гауфф — 1.12.

    Прогноз: Американка справится со своей соперницей довольно убедительно

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Встреча продолжится минимальное количество геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.66

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    Картал — Гауфф: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф разгромит малоопытную британку?
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