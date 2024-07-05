Гауфф разгромит малоопытную британку?

Сонай Картал
Присутствие Картал в третьем круге домашнего мэйджора — настоящее откровение, как для соперниц, так и для ней самой.
Перед стартом турнира молодая британка вряд ли могла представить, что ей удастся обыграть такие серьёзных соперниц, как Бюрель и Кырстя.
В двух победных матчах пришлось сыграть по три сета, но усердие стоило плодов. Теперь Сонай никто не упрекнет в раннем сходе с дистанции.
Тем более ей выпал шанс поиграть в теннис против второй сеянной турнира Коко Гауфф, являющейся настоящей звездой женского тенниса.
Коко Гауфф
Нет сомнений, что на старте в Лондоне цель Гауфф — зайти в решающую игру турнира, как минимум.
О таких высоких результатах американка мечтает неспроста, поскольку главная фаворитка турнира Соболенко снялась с турнира из-за травмы.
В первых двух матчах Коко без особых проблем расправилась с соотечественницей Доулхайд и румынкой Тодони.
Весьма мало шансов, что матч против Картал получится интересным, поскольку Коко намного сильнее по всем компонентам игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фавориткой американскую теннисистку и в этом поединке: победа Картал — 6.55, победа Гауфф — 1.12.
Прогноз: Американка справится со своей соперницей довольно убедительно
- 1.75Паолини — Андрееску: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.12Радукану — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.99Ястремская — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 1.79
Альтернативный прогноз: Встреча продолжится минимальное количество геймов
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.66