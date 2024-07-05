Гауфф разгромит малоопытную британку?

Британка Сонай Картал и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сонай Картал

Присутствие Картал в третьем круге домашнего мэйджора — настоящее откровение, как для соперниц, так и для ней самой.

Перед стартом турнира молодая британка вряд ли могла представить, что ей удастся обыграть такие серьёзных соперниц, как Бюрель и Кырстя.

В двух победных матчах пришлось сыграть по три сета, но усердие стоило плодов. Теперь Сонай никто не упрекнет в раннем сходе с дистанции.

Тем более ей выпал шанс поиграть в теннис против второй сеянной турнира Коко Гауфф, являющейся настоящей звездой женского тенниса.

Коко Гауфф

Нет сомнений, что на старте в Лондоне цель Гауфф — зайти в решающую игру турнира, как минимум.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

О таких высоких результатах американка мечтает неспроста, поскольку главная фаворитка турнира Соболенко снялась с турнира из-за травмы.

В первых двух матчах Коко без особых проблем расправилась с соотечественницей Доулхайд и румынкой Тодони.

Весьма мало шансов, что матч против Картал получится интересным, поскольку Коко намного сильнее по всем компонентам игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фавориткой американскую теннисистку и в этом поединке: победа Картал — 6.55, победа Гауфф — 1.12.

Прогноз: Американка справится со своей соперницей довольно убедительно

Ставка: Ф2 (-6) за 1.79

Альтернативный прогноз: Встреча продолжится минимальное количество геймов

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.66