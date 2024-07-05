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    Опыт Саккари позволит ей победить?

    Радукану — Саккари. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч третьего круга «Уимблдона», 05 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Саккари
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    Мария Саккари
    Британка Эмма Радукану и гречанка Мария Саккари встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Саккари, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмма Радукану

    Нельзя с уверенностью говорить, что к нам возвращается та Радукану, которую мы почти потеряли после выигрыша мэйджора в США.

    Однако её теннис значительно улучшился даже с прошлым сезоном, хотя прошло ещё только половина текущего календарного года.

    Про матч первого круга модно не упоминать, а вот уверенная победа над бельгийкой Мертенс действительно дорого стоит.

    Игра против Саккари будет одним из самых увлекательных зрелищ третьего круга женского розыгрыша турнира.

    Мария Саккари

    На этом старте Саккари преодолела психологический барьер первого раунда рейтинговых турниров, поскольку последние выступления на мэйджорах для гречанки заканчивались не начавшись.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Когда начинается крупный турнире у неё начинают дрожать коленки, и она ничего не может поделать с этим по сей день.

    На этом «Уимблдоне» ей повезло, поскольку Мария смогла преодолеть уже два круга, попутно обыграв американку Кесслер и голландку Рус.

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    В матче против Радукану легкой жизни е ждать не придётся, поскольку трибуны главного корта будут болеть именно за Эмму.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фавориткой британскую теннисистку и в этом поединке: победа Радукану — 1.73, победа Саккари — 2.12.

    Прогноз: Гречанка соберется ментально и не даст победить хозяйке турнира

    Ставка: П2 за 2.12

    Альтернативный прогноз: Всех будет ждать увлекательный спектакль в трех актах

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32

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    Радукану — Саккари: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Опыт Саккари позволит ей победить?
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