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    Бултер обыграет Дарт в третий раз за второй месяц?

    Бултер — Дарт. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 04 июля 2024 года

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    Кэти Бултер
    Две британки Кэти Бултер и Хэрриет Дарт встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Дарт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 04 Июля 2024 года

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •  Кэйти Бултер 15:00 Хэрриет Дарт

    Хэрриет Дарт

  • Великобритания
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    Кэти Бултер

    По увиденному на британской траве за минувший месяц можно однозначно сказать, что у Бултер хорошая форма, и она не собирается ни перед кем преклоняться.

    Среди всех местных теннисисток именно её игра заслуживает самых лестных отзывов, но и труда вложено в неё достаточно.

    В первом круге Кэти не заметила на корте немку Марию, которая очень любит играть на траве. У неё проходили все коронные удары

    С Дарт получится неравнозначная игра, в которой Бултер будет давить на свою соперницу на протяжении всей игры. .

    Хэрриет Дарт

    За последний месяц Дарт встречалась со своей соотечественницей встречалась на корте два раза, и в обоих матчах шансов на победу у Хэрриет практически не было.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Хотя в Ноттингеме матч между ними растянулся на целых три сета, и физических сил у обеих теннисисток та игра отняла огромное количество.

    В первом круге домашнего соревнования британка убедительно обыграла не самую сильную китаянку Бай.

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    Можно не сомневаться, что в игре против Бултер она захочет взять реванш, однако Кэти будет явно против

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Кэти в этом поединке: победа Бултер — 1.28, победа Дарт — 3.75.

    Прогноз: Дарт не обладает должным ресурсом, чтобы обыгрывать Бултер.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.70

    Альтернативный прогноз: Время матча будет максимально скромным

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28

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    Бултер — Дарт: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Бултер обыграет Дарт в третий раз за второй месяц?
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