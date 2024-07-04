Бултер обыграет Дарт в третий раз за второй месяц?

Кэйти Бултер
Хэрриет Дарт
Кэти Бултер
По увиденному на британской траве за минувший месяц можно однозначно сказать, что у Бултер хорошая форма, и она не собирается ни перед кем преклоняться.
Среди всех местных теннисисток именно её игра заслуживает самых лестных отзывов, но и труда вложено в неё достаточно.
В первом круге Кэти не заметила на корте немку Марию, которая очень любит играть на траве. У неё проходили все коронные удары
С Дарт получится неравнозначная игра, в которой Бултер будет давить на свою соперницу на протяжении всей игры. .
Хэрриет Дарт
За последний месяц Дарт встречалась со своей соотечественницей встречалась на корте два раза, и в обоих матчах шансов на победу у Хэрриет практически не было.
Хотя в Ноттингеме матч между ними растянулся на целых три сета, и физических сил у обеих теннисисток та игра отняла огромное количество.
В первом круге домашнего соревнования британка убедительно обыграла не самую сильную китаянку Бай.
Можно не сомневаться, что в игре против Бултер она захочет взять реванш, однако Кэти будет явно против
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Кэти в этом поединке: победа Бултер — 1.28, победа Дарт — 3.75.
Прогноз: Дарт не обладает должным ресурсом, чтобы обыгрывать Бултер.
- 1.73Путинцева — Синякова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.03Свентек — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.75Нимайер — Свитолина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.70
Альтернативный прогноз: Время матча будет максимально скромным
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28