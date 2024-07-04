Бултер обыграет Дарт в третий раз за второй месяц?

Две британки Кэти Бултер и Хэрриет Дарт встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Дарт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэти Бултер

По увиденному на британской траве за минувший месяц можно однозначно сказать, что у Бултер хорошая форма, и она не собирается ни перед кем преклоняться.

Среди всех местных теннисисток именно её игра заслуживает самых лестных отзывов, но и труда вложено в неё достаточно.

В первом круге Кэти не заметила на корте немку Марию, которая очень любит играть на траве. У неё проходили все коронные удары

С Дарт получится неравнозначная игра, в которой Бултер будет давить на свою соперницу на протяжении всей игры. .

Хэрриет Дарт

За последний месяц Дарт встречалась со своей соотечественницей встречалась на корте два раза, и в обоих матчах шансов на победу у Хэрриет практически не было.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Хотя в Ноттингеме матч между ними растянулся на целых три сета, и физических сил у обеих теннисисток та игра отняла огромное количество.

В первом круге домашнего соревнования британка убедительно обыграла не самую сильную китаянку Бай.

Можно не сомневаться, что в игре против Бултер она захочет взять реванш, однако Кэти будет явно против

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Кэти в этом поединке: победа Бултер — 1.28, победа Дарт — 3.75.

Прогноз: Дарт не обладает должным ресурсом, чтобы обыгрывать Бултер.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.70

Альтернативный прогноз: Время матча будет максимально скромным

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.28