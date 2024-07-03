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    Шнайдер видится явной претенденткой на третий круг?

    Стивенс — Шнайдер. Ставка (к. 1.65) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Американка Слоан Стивенс и россиянка Диана Шнайдер встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стивенс — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Слоан Стивенс

  • США
    •  Слоан Стивенс 13:00 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Уимблдон. Женщины
    •

    Слоан Стивенс

    Последние результаты Стивенс не назовешь выдающимися, но американка продолжает находиться на слуху у широкой теннисной общественности.

    К недавно начавшемуся турниру в Лондоне американка подошла не в лучшем расположении духа, победив всего лишь в одном матче из последних восьми игр.

    Но на больших стартах Слоан умеет собираться с мыслями и выдавать максимум. В поединке против Жакмо у француженки не было ни единого шанса на успех.

    С россиянкой придется куда сложнее, поскольку Шнайдер постепенно начинает распробовать вкус побед.

    Диана Шнайдер

    С конца прошлого года Шнайдер продолжает прогрессировать, и её успех на турнире в Бад Хомбурге на прошлой неделе отнюдь не случаен.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Мало, кто рассчитывал на победу россиянки над традиционно сильной на траве Плишковой, но она случилась.

    С учетом победы в первом круге Диана не проигрывает уже шесть матчей подряд, и явно не собирается прерывать эту серию.

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    Игра против Стивенс будет увлекательной, и шансов на проход в третий круг явно больше у россиянки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Стивенс — 2.26, победа Шнайдер — 1.65.

    Прогноз: Шнайдер продемонстрирует волю к победе и заберет этот матч себе

    Ставка: П2 за 1.65

    Альтернативный прогноз: Игра не получится равнозначной

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.50

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    Стивенс — Шнайдер: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер видится явной претенденткой на третий круг?
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