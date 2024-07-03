Шнайдер видится явной претенденткой на третий круг?

Американка Слоан Стивенс и россиянка Диана Шнайдер встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стивенс — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Слоан Стивенс

Последние результаты Стивенс не назовешь выдающимися, но американка продолжает находиться на слуху у широкой теннисной общественности.

К недавно начавшемуся турниру в Лондоне американка подошла не в лучшем расположении духа, победив всего лишь в одном матче из последних восьми игр.

Но на больших стартах Слоан умеет собираться с мыслями и выдавать максимум. В поединке против Жакмо у француженки не было ни единого шанса на успех.

С россиянкой придется куда сложнее, поскольку Шнайдер постепенно начинает распробовать вкус побед.

Диана Шнайдер

С конца прошлого года Шнайдер продолжает прогрессировать, и её успех на турнире в Бад Хомбурге на прошлой неделе отнюдь не случаен.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Мало, кто рассчитывал на победу россиянки над традиционно сильной на траве Плишковой, но она случилась.

С учетом победы в первом круге Диана не проигрывает уже шесть матчей подряд, и явно не собирается прерывать эту серию.

Игра против Стивенс будет увлекательной, и шансов на проход в третий круг явно больше у россиянки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Стивенс — 2.26, победа Шнайдер — 1.65.

Прогноз: Шнайдер продемонстрирует волю к победе и заберет этот матч себе

Ставка: П2 за 1.65

Альтернативный прогноз: Игра не получится равнозначной

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.50