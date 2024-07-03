Шнайдер видится явной претенденткой на третий круг?

Слоан Стивенс
Диана Шнайдер (Россия)
Слоан Стивенс
Последние результаты Стивенс не назовешь выдающимися, но американка продолжает находиться на слуху у широкой теннисной общественности.
К недавно начавшемуся турниру в Лондоне американка подошла не в лучшем расположении духа, победив всего лишь в одном матче из последних восьми игр.
Но на больших стартах Слоан умеет собираться с мыслями и выдавать максимум. В поединке против Жакмо у француженки не было ни единого шанса на успех.
С россиянкой придется куда сложнее, поскольку Шнайдер постепенно начинает распробовать вкус побед.
Диана Шнайдер
С конца прошлого года Шнайдер продолжает прогрессировать, и её успех на турнире в Бад Хомбурге на прошлой неделе отнюдь не случаен.
Мало, кто рассчитывал на победу россиянки над традиционно сильной на траве Плишковой, но она случилась.
С учетом победы в первом круге Диана не проигрывает уже шесть матчей подряд, и явно не собирается прерывать эту серию.
Игра против Стивенс будет увлекательной, и шансов на проход в третий круг явно больше у россиянки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Стивенс — 2.26, победа Шнайдер — 1.65.
Прогноз: Шнайдер продемонстрирует волю к победе и заберет этот матч себе
- 1.85Рус — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Паолини — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.16Векич — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: П2 за 1.65
Альтернативный прогноз: Игра не получится равнозначной
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.50