Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ковачевич — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ковачевич

Американский теннисист впервые в карьере сыграет в основной сетке Уимблдона.

В прошлом году Ковачевич не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде французу Энцо Коко.

На этот раз Александру повезло — ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе британском мэйджора.

В июне Ковачевич не прошел квалификацию на турнирах. В обоих случаях он уступил уже в первом раунде — Артуру Риндеркнешу и Генри Сирлу.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В начале года Ковачевич выиграл один матч на уровне основной сетки Australian Open и дошел до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе. Это его лучшие результаты в текущем сезоне.

Медведев

Даниил в этом году точно не входит в список основных фаворитов. Сейчас он в тени не только Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича, но и еще трех-четырех игроков, которые запросто могут преподнести главную сенсацию на мужском турнире Уимблдона.

В июне Медведев провел лишь два матча на траве. В первом россиянин выиграл у португальца Нуну Боржеша на старте турнира в немецком Галле.

Дальше было поражение от Чжичжэня Чжана. В решающем сете Медведев вел с брейком, но в итоге китаец совершил камбэк.

Но также не будем забывать, что в прошлом году Даниил дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На Ковачевича можно поставить за 14.25.

Прогноз: несмотря на все коварство покрытия, у Даниила есть все шансы начать главный турнир на траве с относительно уверенной победы. Но если вдруг ему не хватит трех сетов, тоже не стоит сильно удивляться.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 30,5 за 1.92.