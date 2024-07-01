Ковачевич
Американский теннисист впервые в карьере сыграет в основной сетке Уимблдона.
В прошлом году Ковачевич не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде французу Энцо Коко.
На этот раз Александру повезло — ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе британском мэйджора.
В июне Ковачевич не прошел квалификацию на турнирах. В обоих случаях он уступил уже в первом раунде — Артуру Риндеркнешу и Генри Сирлу.
В начале года Ковачевич выиграл один матч на уровне основной сетки Australian Open и дошел до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе. Это его лучшие результаты в текущем сезоне.
Медведев
Даниил в этом году точно не входит в список основных фаворитов. Сейчас он в тени не только Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича, но и еще трех-четырех игроков, которые запросто могут преподнести главную сенсацию на мужском турнире Уимблдона.
В июне Медведев провел лишь два матча на траве. В первом россиянин выиграл у португальца Нуну Боржеша на старте турнира в немецком Галле.
Дальше было поражение от Чжичжэня Чжана. В решающем сете Медведев вел с брейком, но в итоге китаец совершил камбэк.
Но также не будем забывать, что в прошлом году Даниил дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На Ковачевича можно поставить за 14.25.
Прогноз: несмотря на все коварство покрытия, у Даниила есть все шансы начать главный турнир на траве с относительно уверенной победы. Но если вдруг ему не хватит трех сетов, тоже не стоит сильно удивляться.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 30,5 за 1.92.