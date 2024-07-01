ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой Юлиан Нагельсманн (главный тренер сборной Германии)Дневник Евро-2024. Швейцария и Германия — в 1/4 финала, остановка матча, действующие чемпионы прекратили борьбу на турнире Рубен ВаргасКороче, Евро. 29-30 июня
  • 12:32
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Аспиликуэтой
    Все новости спорта

    У Медведева буду проблемы на старте Уимблдона?

    Ковачевич — Медведев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Уимблдон
    Прогноз и ставки на Ковачевич — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ковачевич — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ковачевич

    Американский теннисист впервые в карьере сыграет в основной сетке Уимблдона.

    В прошлом году Ковачевич не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде французу Энцо Коко.

    На этот раз Александру повезло — ему не пришлось участвовать в сложнейшем отборе британском мэйджора.

    В июне Ковачевич не прошел квалификацию на турнирах. В обоих случаях он уступил уже в первом раунде — Артуру Риндеркнешу и Генри Сирлу.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В начале года Ковачевич выиграл один матч на уровне основной сетки Australian Open и дошел до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе. Это его лучшие результаты в текущем сезоне.

    Медведев

    Даниил в этом году точно не входит в список основных фаворитов. Сейчас он в тени не только Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича, но и еще трех-четырех игроков, которые запросто могут преподнести главную сенсацию на мужском турнире Уимблдона.

  • Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • Превью самого популярного турнира «Большого шлема»
  • Сегодня

    • В июне Медведев провел лишь два матча на траве. В первом россиянин выиграл у португальца Нуну Боржеша на старте турнира в немецком Галле.

    Дальше было поражение от Чжичжэня Чжана. В решающем сете Медведев вел с брейком, но в итоге китаец совершил камбэк.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Но также не будем забывать, что в прошлом году Даниил дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На Ковачевича можно поставить за 14.25.

    Прогноз: несмотря на все коварство покрытия, у Даниила есть все шансы начать главный турнир на траве с относительно уверенной победы. Но если вдруг ему не хватит трех сетов, тоже не стоит сильно удивляться.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 30,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Алай — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Актобе — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Насаф — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Витория — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Крисиума — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ковачевич — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. У Медведева буду проблемы на старте Уимблдона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры