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    Азаренко имеет большее шансов пройти дальше?

    Азаренко — Стивенс. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч первого круга «Уимблдона», 01 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Стивенс
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 01 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Стивенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Виктория Азаренко

    На протяжении нескольких последних лет Азаренко удивляет своим уровнем тенниса. Она продолжает стабильно держаться в двадцатке сильнейших, хотя ей уже 34 года.

    Когда все звезды сходятся и здоровье позволяет, то белоруска может даже в полуфиналы ТБШ забираться, как это было относительно недавно в Австралии

    В этом году Вика также в полном порядке. Достаточно посмотреть её результаты на грунте в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос».

    По имеющемуся арсеналу ударов и умению играть под давлением Азаренко сопоставим со Стивенс, но по физической форме белоруска даст фору американке с запасом.

    Слоан Стивенс

    За всю свою карьеру Стивенс не провалила ни одного сезона безнадежно. Если она и играла плохо в какие-то года, то ниже определенного уровня все равно не падала.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Однако нынешний сезоне не задался совсем, и теперь в рейтинге американка стоит на пороге выхода из первой полусотни.

    За восемь последних поединков Слоан смогла одержать всего лишь одну победу, а с такими показателями во второй круг «Уимблдона» не пробиваются.

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    Можно не сомневаться, что на характере и способности вытаскивать очки благодаря хитрости Стивенс окажет достойное сопротивление, но победить белоруску будет неимоверно сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Азаренко — 1.37, победа Стивенс — 3.13.

    Прогноз: Стивенс не может оказать должного сопротивления сильной белоруске.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: При всем уважении к американке, но она не сможет оказать должного уровня сопротивления, и матч получится в одну калитку.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.53

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    Азаренко — Стивенс: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Азаренко имеет большее шансов пройти дальше?
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