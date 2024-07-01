Белоруска Виктория Азаренко и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 01 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Стивенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Виктория Азаренко

На протяжении нескольких последних лет Азаренко удивляет своим уровнем тенниса. Она продолжает стабильно держаться в двадцатке сильнейших, хотя ей уже 34 года.

Когда все звезды сходятся и здоровье позволяет, то белоруска может даже в полуфиналы ТБШ забираться, как это было относительно недавно в Австралии

В этом году Вика также в полном порядке. Достаточно посмотреть её результаты на грунте в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос».

По имеющемуся арсеналу ударов и умению играть под давлением Азаренко сопоставим со Стивенс, но по физической форме белоруска даст фору американке с запасом.

Слоан Стивенс

За всю свою карьеру Стивенс не провалила ни одного сезона безнадежно. Если она и играла плохо в какие-то года, то ниже определенного уровня все равно не падала.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Однако нынешний сезоне не задался совсем, и теперь в рейтинге американка стоит на пороге выхода из первой полусотни.

За восемь последних поединков Слоан смогла одержать всего лишь одну победу, а с такими показателями во второй круг «Уимблдона» не пробиваются.

Можно не сомневаться, что на характере и способности вытаскивать очки благодаря хитрости Стивенс окажет достойное сопротивление, но победить белоруску будет неимоверно сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Азаренко — 1.37, победа Стивенс — 3.13.

Прогноз: Стивенс не может оказать должного сопротивления сильной белоруске.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.83.

Альтернативный прогноз: При всем уважении к американке, но она не сможет оказать должного уровня сопротивления, и матч получится в одну калитку.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.53