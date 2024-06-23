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    Бадоса справится с неприятной голландкой?

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    Прогноз и ставки на Рус — Бадоса
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    Паола Бадоса
    Голландка Аранча Рус и испанка Паола Бадоса встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:30 мск. Рус — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Аранча Рус

    В прошлом году Аранча Рус весьма неплохо заявила о себе в травяном сезоне, поскольку ей удалось выиграть почти два турнира подряд.

    Удивляться таким успехам Аранчи не стоит, поскольку в её стране турниры проходят в основном на траве, и практики у неё для этого более, чем достаточно.

    На грунте игра совсем не задалась, поскольку за девять проведённых матчей голландская теннисистка смогла победить всего лишь два раза.

    С такими успехами даже против не полностью восстановившейся после травмы Бадосы будет сложно рассчитывать на проход по дистанции дальше.

    Паола Бадоса

    Нельзя сказать, что Бадоса в полной мере оправилась от травмы, поскольку качество её игры довольно серьезно гуляет от матча к матчу.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на то, что в Риме ей удалось аж забраться в третий круг соревнований, однако это была разовая акция, нежели результат, поставленный на поток.

    То выступление стало лучшим для испанки с начала сезона, да и вообще за год, поскольку до травмы она забиралась в четвертьфинал итальянского престижного турнира в прошлом году.

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    Хочется верить, что на траве в Бад Хомбурге она проявит волю и выиграет как минимум пару матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рус — 3.33, победа Бадосы — 1.34.

    Прогноз: Бадоса начнет турнира в Германии с уверенной победы

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.81

    Альтернативный прогноз: Игра не продолжится длительное время

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09

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    Рус — Бадоса. Голландка Аранча Рус и испанка Паола Бадоса встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Рус — Бадоса с коэффициентом 1.81.
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