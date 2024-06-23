Аранча Рус
В прошлом году Аранча Рус весьма неплохо заявила о себе в травяном сезоне, поскольку ей удалось выиграть почти два турнира подряд.
Удивляться таким успехам Аранчи не стоит, поскольку в её стране турниры проходят в основном на траве, и практики у неё для этого более, чем достаточно.
На грунте игра совсем не задалась, поскольку за девять проведённых матчей голландская теннисистка смогла победить всего лишь два раза.
С такими успехами даже против не полностью восстановившейся после травмы Бадосы будет сложно рассчитывать на проход по дистанции дальше.
Паола Бадоса
Нельзя сказать, что Бадоса в полной мере оправилась от травмы, поскольку качество её игры довольно серьезно гуляет от матча к матчу.
Несмотря на то, что в Риме ей удалось аж забраться в третий круг соревнований, однако это была разовая акция, нежели результат, поставленный на поток.
То выступление стало лучшим для испанки с начала сезона, да и вообще за год, поскольку до травмы она забиралась в четвертьфинал итальянского престижного турнира в прошлом году.
Хочется верить, что на траве в Бад Хомбурге она проявит волю и выиграет как минимум пару матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рус — 3.33, победа Бадосы — 1.34.
Прогноз: Бадоса начнет турнира в Германии с уверенной победы
- 1.79Александрова — Подороска: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.91Карбальес-Баэна — Каррено-Буста: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.97Баутиста-Агут — Даниэль: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.81
Альтернативный прогноз: Игра не продолжится длительное время
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09