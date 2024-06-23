Голландка Аранча Рус и испанка Паола Бадоса встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:30 мск. Рус — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аранча Рус

В прошлом году Аранча Рус весьма неплохо заявила о себе в травяном сезоне, поскольку ей удалось выиграть почти два турнира подряд.

Удивляться таким успехам Аранчи не стоит, поскольку в её стране турниры проходят в основном на траве, и практики у неё для этого более, чем достаточно.

На грунте игра совсем не задалась, поскольку за девять проведённых матчей голландская теннисистка смогла победить всего лишь два раза.

С такими успехами даже против не полностью восстановившейся после травмы Бадосы будет сложно рассчитывать на проход по дистанции дальше.

Паола Бадоса

Нельзя сказать, что Бадоса в полной мере оправилась от травмы, поскольку качество её игры довольно серьезно гуляет от матча к матчу.

Прогнозы на теннис

Несмотря на то, что в Риме ей удалось аж забраться в третий круг соревнований, однако это была разовая акция, нежели результат, поставленный на поток.

То выступление стало лучшим для испанки с начала сезона, да и вообще за год, поскольку до травмы она забиралась в четвертьфинал итальянского престижного турнира в прошлом году.

Хочется верить, что на траве в Бад Хомбурге она проявит волю и выиграет как минимум пару матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Рус — 3.33, победа Бадосы — 1.34.

Прогноз: Бадоса начнет турнира в Германии с уверенной победы

Ставка: Ф2 (-4) за 1.81

Альтернативный прогноз: Игра не продолжится длительное время

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.09