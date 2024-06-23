Екатерина Александрова
Попадание в первую двадцатку рейтинга Александрова однозначно может занести себе в актив, поскольку проделанная работа не прошла зря.
Старт травяного сезона поклонники россиянки ожидали с большой тревогой, но выход в полуфинал турнира в Хертогенбосе все эти опасения убрал.
Однако на прошлой неделе в Берлине она выступила плохо, поскольку сошла с дистанции уже во втором круге соревнований.
Стартовый поединок против Подороски россиянка должна забирать с большим запасом, поскольку аргентинка на траве играет совсем неубедительно на протяжении всей своей карьеры.
Надя Подороска
Хочется верить, что когда-нибудь Подороска хотя бы приблизится к своему лучшему достижению — полуфиналу «Ролан Гаррос».
Пока же она лишь изредка появляется в сотне лучших, но и то это предсказать максимально тяжело.
Играет она в основном «второсортные» турниры на грунте, и последний старт в итальянском Бари оказался вполне успешным, поскольку аргентинка проиграла всего лишь в полуфинале соревнований.
В предстоящем поединке против Александровой будет тяжело, поскольку Екатерина на ходу и сдавать занятых позиций не собирается.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.18, победа Подороски — 4.96.
Прогноз: Александрова не испытывает никаких проблем с выигрышем у аргентинки
- 1.81Рус — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.91Карбальес-Баэна — Каррено-Буста: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.97Баутиста-Агут — Даниэль: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.79
Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро в пользу Екатерины
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.08.