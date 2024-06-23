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    Александрова разгромит аргентинку?

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    Прогноз и ставки на Александрова — Подороска
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова и аргентинка Надя Подороска встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Александрова — Подороска: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Екатерина Александрова

    Попадание в первую двадцатку рейтинга Александрова однозначно может занести себе в актив, поскольку проделанная работа не прошла зря.

    Старт травяного сезона поклонники россиянки ожидали с большой тревогой, но выход в полуфинал турнира в Хертогенбосе все эти опасения убрал.

    Однако на прошлой неделе в Берлине она выступила плохо, поскольку сошла с дистанции уже во втором круге соревнований.

    Стартовый поединок против Подороски россиянка должна забирать с большим запасом, поскольку аргентинка на траве играет совсем неубедительно на протяжении всей своей карьеры.

    Надя Подороска

    Хочется верить, что когда-нибудь Подороска хотя бы приблизится к своему лучшему достижению — полуфиналу «Ролан Гаррос».

    Прогнозы на теннис

    Пока же она лишь изредка появляется в сотне лучших, но и то это предсказать максимально тяжело.

    Играет она в основном «второсортные» турниры на грунте, и последний старт в итальянском Бари оказался вполне успешным, поскольку аргентинка проиграла всего лишь в полуфинале соревнований.

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    В предстоящем поединке против Александровой будет тяжело, поскольку Екатерина на ходу и сдавать занятых позиций не собирается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.18, победа Подороски — 4.96.

    Прогноз: Александрова не испытывает никаких проблем с выигрышем у аргентинки

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.79

    Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро в пользу Екатерины

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.08.

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    Александрова — Подороска. Россиянка Екатерина Александрова и аргентинка Надя Подороска встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Александрова — Подороска с коэффициентом 1.79.
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