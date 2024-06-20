Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 20 июня, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кудерметова

На турнире в Берлине Вероника Кудерметова одержала третью победу подряд. В первом круге «пятисотки» россиянка нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 6:4, 6:4).

До матча в основной сетке турнира Кудерметова играл в квалификации берлинского турнира. Была сначала обыграна немка Стабел (6:0, 6:2) и американка Дэй (6:1, 6:1).

Прогнозы на теннис

Вероника Кудерметова — победительница Итогового турнира WTA в парном разряде 2022, а также финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде, одержав победу на Уимблдоне в 2021.

На данный момент Кудерметова занимает 34 место в рейтинге WTA.

Рыбакина

Если Вероника Кудерметова на травяном покрытии проводит уже пять матчей, включая турниры в Берлине и Хертонгебосе, то казашка Елена Рыбакина только вступает в игру на траве.

Елена Рыбакина из-за высокого рейтинга, миновала стадию первого круга и на турнире в Берлине теннисистка из Казахстана начнёт турнир со второго раунда.

Последний официальный матч Рыбакина провела против итальянки Паолини в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос». Его казахстанская спортсменка проиграла со счетом 1:2 (2:6, 6:4, 4:6).

До встречи с Паолини, Рыбакина выиграла на «мэджоре» четыре встречи, обыграв на своём пути украинку Свитолину (6:4, 6:3, бельгийку Мертенс (6:4, 6:2), нидерландку Рус (6:3, 6:4) и бельгийку Миннен (6:2, 6:3).

В рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 4 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.27, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: Елена Рыбакина должна проходить Кудерметова на классе, будет конечно непросто это сделать казахстанской теннисистке, однако стоит рискнуть в пользу четвёртой ракетки планеты.

Рекомендуемая ставка: Победа Рыбакиной с форой (-4.5) с коэффициентом 2.09.