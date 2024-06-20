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    Рыбакина без проблем квалифицируется в четвертьфинал?

    Кудерметова — Рыбакина. Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч в Берлине 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 20 июня, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 20 Июня 2024 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 12:00 Елена Рыбакина

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •

    Кудерметова

    На турнире в Берлине Вероника Кудерметова одержала третью победу подряд. В первом круге «пятисотки» россиянка нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 6:4, 6:4).

    До матча в основной сетке турнира Кудерметова играл в квалификации берлинского турнира. Была сначала обыграна немка Стабел (6:0, 6:2) и американка Дэй (6:1, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Вероника Кудерметова — победительница Итогового турнира WTA в парном разряде 2022, а также финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде, одержав победу на Уимблдоне в 2021.

    На данный момент Кудерметова занимает 34 место в рейтинге WTA.

    Рыбакина

    Если Вероника Кудерметова на травяном покрытии проводит уже пять матчей, включая турниры в Берлине и Хертонгебосе, то казашка Елена Рыбакина только вступает в игру на траве.

    Елена Рыбакина из-за высокого рейтинга, миновала стадию первого круга и на турнире в Берлине теннисистка из Казахстана начнёт турнир со второго раунда.

    Последний официальный матч Рыбакина провела против итальянки Паолини в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос». Его казахстанская спортсменка проиграла со счетом 1:2 (2:6, 6:4, 4:6).

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    • До встречи с Паолини, Рыбакина выиграла на «мэджоре» четыре встречи, обыграв на своём пути украинку Свитолину (6:4, 6:3, бельгийку Мертенс (6:4, 6:2), нидерландку Рус (6:3, 6:4) и бельгийку Миннен (6:2, 6:3).

    В рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 4 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.27, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.84.

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    Прогноз: Елена Рыбакина должна проходить Кудерметова на классе, будет конечно непросто это сделать казахстанской теннисистке, однако стоит рискнуть в пользу четвёртой ракетки планеты.

    Рекомендуемая ставка: Победа Рыбакиной с форой (-4.5) с коэффициентом 2.09.

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    Кудерметова — Рыбакина. Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 20 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина с коэффициентом 2.09.
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