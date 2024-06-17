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    Сможет ли Сафиуллин прервать серию поражений?

    Марожан — Сафиуллин. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Марожан — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 17 Июня 2024 года

    Фабиан Марожан (Венгрия)

  • Галле. Мужчины
    •  Фабиан Марожан (Венгрия) 11:00 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Штутгарт. Мужчины
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    Марожан

    Фабиан на минувшей неделе не смог пройти первый круг на турнире в Штутгарте, проиграв сербу Хамаду Медьедовичу.

    Это был первый матч венгерского теннисиста на траве в этом году. В 2023-м он провел на этом покрытии четыре матча на Уимблдоне — три в квалификации и один в основной сетке, где сразу проиграл Давиду Гоффену.

    Марожан в марте здорово выступил на «Мастерсах» в США, но потом у него начался спад.

    Прогнозы на теннис

    Вопреки ожиданиям, Марожан очень слабо провел серию турниров на грунте. Ни на одном из них он не смог пройти дальше второго круга.

    Сафиуллин

    Роман тоже не смог пройти первый круг в Штутгарте. Но это вряд ли кого-то удивило, поскольку его соперником был Маттео Берреттини.

    При этом россиянин достойно провел матч против одного из лучших игроков на траве. Достаточно взглянуть на счет — 6:7, 7:5, 5:7.

    Но для Сафиуллина это слабое утешение. Он проиграл шестой матч подряд на уровне ATP.

    К сожалению, после Уимблдона Роман, скорее всего, снова окажется где-то в конце первой сотни рейтинга.

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    Сложно сказать, что пошло не так, но в этом году Сафиуллин максимально далек от уровня, благодаря которому в прошлом сезоне прорвался в топ-40.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: есть подозрение, что Роман снова разочарует. Неуверенность в собственных силах, похоже, снова стала его главной проблемой.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Марожан — Сафиуллин. Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Марожан — Сафиуллин с коэффициентом 2.32.
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