Табило
Алехандро месяц назад сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и дебютировал в топ-25.
Больше всего впечатлила, конечно же, разгромная чилийца над Новаком Джоковичем (6:2, 6:3) в третьем круге.
Но не обошлось и без разочарований. На «Ролан Гаррос» Табило не прошел даже первый круг, сразу же проиграв Зизу Бергсу.
На траве Табило в этом месяце пока не играл. В прошлом сезоне он провел лишь один матч на этом покрытии в квалификации Уимблдона.
В целом за всю карьеру 27-летний Табило выиграл на траве лишь пять матчей.
Давидович-Фокина
Испанец пока тоже не провел ни одного матча на траве. По всей видимости, у него нет каких-то серьезных планов на ближайший месяц.
В прошлом году Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Лондоне и на Мальорке, но при этом дошел до третьего круга на Уимблдоне, где проиграл Хольгеру Руне только на решающем тай-брейке.
Алехандро слабо провел недавнюю серию турниров на грунте, выиграв в общей сложности лишь два матча.
Более того, в текущем сезоне Давидович-Фокина выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Марселе и Дубае. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.31, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: оба Алехандро не могут похвастаться каким-то результатами на траве, поэтому здесь сложно что-то сказать по поводу возможного исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.