ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваТитул Самсоновой, новая надежда Великобритании, топовый Де Минор и планы Надаля Джуд Беллингем — полузащитник сборной АнглииКороче, Евро. 16-17 июня Кристиан ЭриксенДневник Евро-2024. Победы Англии и Нидерландов, возвращение Эриксена, достижение Кейна
  • 23:54
    • Гол Беллингема обеспечил Англии победу над Сербией на Евро-2024
    Все новости спорта

    Давидович-Фокина проиграет Табило?

    Табило — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина
    Прогноз и ставки на Табило — Давидович-Фокина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Чилиец Алехандро Табило сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. Табило — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Табило

    Алехандро месяц назад сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и дебютировал в топ-25.

    Больше всего впечатлила, конечно же, разгромная чилийца над Новаком Джоковичем (6:2, 6:3) в третьем круге.

    Но не обошлось и без разочарований. На «Ролан Гаррос» Табило не прошел даже первый круг, сразу же проиграв Зизу Бергсу.

    На траве Табило в этом месяце пока не играл. В прошлом сезоне он провел лишь один матч на этом покрытии в квалификации Уимблдона.

    Прогнозы на теннис

    В целом за всю карьеру 27-летний Табило выиграл на траве лишь пять матчей.

    Давидович-Фокина

    Испанец пока тоже не провел ни одного матча на траве. По всей видимости, у него нет каких-то серьезных планов на ближайший месяц.

    В прошлом году Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Лондоне и на Мальорке, но при этом дошел до третьего круга на Уимблдоне, где проиграл Хольгеру Руне только на решающем тай-брейке.

    Алехандро слабо провел недавнюю серию турниров на грунте, выиграв в общей сложности лишь два матча.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Более того, в текущем сезоне Давидович-Фокина выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Марселе и Дубае. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.31, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: оба Алехандро не могут похвастаться каким-то результатами на траве, поэтому здесь сложно что-то сказать по поводу возможного исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кецманович — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бронцетти — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хибино — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Димитров — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Потапова — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Остапенко — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марожан — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Руне — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Томлянович — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Табило — Давидович-Фокина. Чилиец Алехандро Табило сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Давидович-Фокина с коэффициентом 2.27.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры