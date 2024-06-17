Чилиец Алехандро Табило сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. Табило — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

Алехандро месяц назад сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и дебютировал в топ-25.

Больше всего впечатлила, конечно же, разгромная чилийца над Новаком Джоковичем (6:2, 6:3) в третьем круге.

Но не обошлось и без разочарований. На «Ролан Гаррос» Табило не прошел даже первый круг, сразу же проиграв Зизу Бергсу.

На траве Табило в этом месяце пока не играл. В прошлом сезоне он провел лишь один матч на этом покрытии в квалификации Уимблдона.

Прогнозы на теннис

В целом за всю карьеру 27-летний Табило выиграл на траве лишь пять матчей.

Давидович-Фокина

Испанец пока тоже не провел ни одного матча на траве. По всей видимости, у него нет каких-то серьезных планов на ближайший месяц.

В прошлом году Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Лондоне и на Мальорке, но при этом дошел до третьего круга на Уимблдоне, где проиграл Хольгеру Руне только на решающем тай-брейке.

Алехандро слабо провел недавнюю серию турниров на грунте, выиграв в общей сложности лишь два матча.

Более того, в текущем сезоне Давидович-Фокина выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Марселе и Дубае. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.31, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: оба Алехандро не могут похвастаться каким-то результатами на траве, поэтому здесь сложно что-то сказать по поводу возможного исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.