Лоренцо Музетти
Александр Бублик
Музетти
Лоренцо в предыдущем раунде одержал победу над Домиником Кепфером — 6:7, 7:6, 6:3.
Итальянец не смог обыграть немецкого теннисиста в двух сетах, но зато он отлично проявил себя в стрессовой ситуации.
Во второй партии Музетти справился с нервным напряжением на тай-брейке, после которого соперник явно поплыл в психологическом плане.
В решающем сете Музетти сделал сразу два брейка. Просто для сравнения: во втором сете у него не было ни одного брейк-пойнта.
В первом круге Лоренцо выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 7:6.
Бублик
Саша тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче представитель Казахстана одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 6:1, 7:6.
Как и ожидалось, Бублик просто задавил серба своей подачей. Например, на первой подаче он забрал 90 процентов очков (38 из 42).
В принципе, Бублик не удивил, несмотря нато, что это был его первый в этом году матч на траве. Он уже давно доказал, что умеет играть на этом покрытии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: в январе Саша с трудом выиграл у итальянца в Аделаиде — 6:3, 6:7, 7:5. Учитывая специфику покрытия, в предстоящем матче Бублику, скорее всего, хватит и двух сетов.
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Музетти будет очень сложно, если соперник сможет стабильно подавать первым мячом.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.18.