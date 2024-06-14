Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Музетти — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо в предыдущем раунде одержал победу над Домиником Кепфером — 6:7, 7:6, 6:3.

Итальянец не смог обыграть немецкого теннисиста в двух сетах, но зато он отлично проявил себя в стрессовой ситуации.

Во второй партии Музетти справился с нервным напряжением на тай-брейке, после которого соперник явно поплыл в психологическом плане.

В решающем сете Музетти сделал сразу два брейка. Просто для сравнения: во втором сете у него не было ни одного брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В первом круге Лоренцо выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 7:6.

Бублик

Саша тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче представитель Казахстана одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 6:1, 7:6.

Как и ожидалось, Бублик просто задавил серба своей подачей. Например, на первой подаче он забрал 90 процентов очков (38 из 42).

В принципе, Бублик не удивил, несмотря нато, что это был его первый в этом году матч на траве. Он уже давно доказал, что умеет играть на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: в январе Саша с трудом выиграл у итальянца в Аделаиде — 6:3, 6:7, 7:5. Учитывая специфику покрытия, в предстоящем матче Бублику, скорее всего, хватит и двух сетов.

Музетти будет очень сложно, если соперник сможет стабильно подавать первым мячом.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.18.