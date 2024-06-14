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    Бублик дожмет Музетти только в третьем сете?

    Музетти — Бублик. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Музетти — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 14 Июня 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Музетти

    Лоренцо в предыдущем раунде одержал победу над Домиником Кепфером — 6:7, 7:6, 6:3.

    Итальянец не смог обыграть немецкого теннисиста в двух сетах, но зато он отлично проявил себя в стрессовой ситуации.

    Во второй партии Музетти справился с нервным напряжением на тай-брейке, после которого соперник явно поплыл в психологическом плане.

    В решающем сете Музетти сделал сразу два брейка. Просто для сравнения: во втором сете у него не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге Лоренцо выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 7:6.

    Бублик

    Саша тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче представитель Казахстана одержал победу над Хамадом Медьедовичем — 6:1, 7:6.

    Как и ожидалось, Бублик просто задавил серба своей подачей. Например, на первой подаче он забрал 90 процентов очков (38 из 42).

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    В принципе, Бублик не удивил, несмотря нато, что это был его первый в этом году матч на траве. Он уже давно доказал, что умеет играть на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: в январе Саша с трудом выиграл у итальянца в Аделаиде — 6:3, 6:7, 7:5. Учитывая специфику покрытия, в предстоящем матче Бублику, скорее всего, хватит и двух сетов.

    Музетти будет очень сложно, если соперник сможет стабильно подавать первым мячом.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.18.

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    Музетти — Бублик. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Музетти — Бублик с коэффициентом 2.18.
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