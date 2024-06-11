Австралиец Джеймс Дакворт сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Дакворт — Эрбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дакворт

Джеймс с учетом квалификации в Штутгарте сыграл уже четыре матча на траве.

На прошлой неделе австралиец заглянул на «челленджер» в британском Сербитоне. В первом раунде 101-я ракетка мира выиграл у Омара Ясики, а во втором — проиграл представителю Казахстана Бейбиту Жукаеву.

В отборе текущего турнира Дакворт выиграл у Хумоюна Султанова из Узбекистана и немца Рудольфа Моллекера.

Прогнозы на теннис

В этом году 32-летний Дакворт неплохо выступал на харде. Например, в Брисбене и Далласе он дошел до четвертьфинала, а на «челленджере» в Шэньчжэне добрался до финала, где уступил Ллойду Харрису.

Эрбер

Пьер-Юг тем временем тоже пробился в основную сетку через квалификацию.

Французский теннисист обыграл немца Даниэля Мазура и своего соотечественника Ришара Гаске. Примечательно, что в обоих случаях он вырвал победу на решающем тай-брейке.

В конце мая Эрбер удивил очень качественным теннисом в матче против Новака Джоковича в первом круге «Ролан Гаррос». Несмотря на то, что серб не отдал ни сета, ему все равно пришлось понервничать.

Эрбер по-прежнему находится за пределами топ-100, но на это вряд ли стоит обращать внимание. Порой он демонстрирует очень приличный уровень.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дакворта в этом матче можно поставить за 2.04, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: два года назад Пьер-Юг обыграл Джеймса на траве в Сербитоне. В том матче француз дожал австралийца в третьем сете. Скорее всего, им снова не хватит двух партий, но не факт, что и в этот раз победу одержит Эрбер.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.