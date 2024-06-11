Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 12:00 мск. Шнайдер — Юань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шнайдер

Диана Шнайдер в этом сезоне выиграла рейтинговый турнир в Тайланде, который прошел в феврале. На хардовом покрытии в финале россиянка добилась победы над Чжу Линь из Китая (6:3, 2:6, 6:1). К слову, в середине этого сезона Шнайдер поднялась в топ-50 женского рейтинга.

В этом году на «Ролан Гаррос» Шнайдер не смогла пройти первый круг, уступив в стартовой игре хозяйке корта Хлоэ Паке из Франции (3:6, 1:6). Матч продлился 1 час и 13 минут.

Прогнозы на теннис

Лучшего результата Шнайдер на турнирах серии Большого шлема добилась в прошлом году. На «Ролан Гаррос» и Australian Open россиянка добралась до второго круга.

В рейтинге WTA Шнайдер занимает 48 место.

Юань

На «мэйджоре» в Париже Юэ Юань оступилась в первом круге, проиграв египтянке Маяр Шериф (1:6, 3:6).

Проигрышная серия китайской теннисистки составляет пять матчей: Юань также потерпела фиаско на самых ранних стадиях турниров в Рабате, Риме, Париже и Руане.

На данный момент Юэ Юань занимает 38 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.72, победу Юань букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Шнайдер и Юань примерно одинакового уровня подготовки, выбирать одну из сторон — шаг рискованный. Есть вероятность, что теннисистки устроят яркую игру и без третьего сета здесь не обойтись. Можно сыграть на результативности поединка.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 1.82.