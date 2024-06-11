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    Сможет ли Шнайдер продлить проигрышную серию китаянки?

    Шнайдер — Юань. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч первого круга WTA Хертогенбос (Нидерланды) 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Юань
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    Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 12:00 мск. Шнайдер — Юань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 11 Июня 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Хертогенбосх. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 12:00 Юань Юэ

    Юань Юэ

  • Китай
    •

    Шнайдер

    Диана Шнайдер в этом сезоне выиграла рейтинговый турнир в Тайланде, который прошел в феврале. На хардовом покрытии в финале россиянка добилась победы над Чжу Линь из Китая (6:3, 2:6, 6:1). К слову, в середине этого сезона Шнайдер поднялась в топ-50 женского рейтинга.

    В этом году на «Ролан Гаррос» Шнайдер не смогла пройти первый круг, уступив в стартовой игре хозяйке корта Хлоэ Паке из Франции (3:6, 1:6). Матч продлился 1 час и 13 минут.

    Прогнозы на теннис

    Лучшего результата Шнайдер на турнирах серии Большого шлема добилась в прошлом году. На «Ролан Гаррос» и Australian Open россиянка добралась до второго круга.

    В рейтинге WTA Шнайдер занимает 48 место.

    Юань

    На «мэйджоре» в Париже Юэ Юань оступилась в первом круге, проиграв египтянке Маяр Шериф (1:6, 3:6).

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    • Проигрышная серия китайской теннисистки составляет пять матчей: Юань также потерпела фиаско на самых ранних стадиях турниров в Рабате, Риме, Париже и Руане.

    На данный момент Юэ Юань занимает 38 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.72, победу Юань букмекеры предлагают за 2.12.

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    Прогноз: Шнайдер и Юань примерно одинакового уровня подготовки, выбирать одну из сторон — шаг рискованный. Есть вероятность, что теннисистки устроят яркую игру и без третьего сета здесь не обойтись. Можно сыграть на результативности поединка.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 1.82.

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    Шнайдер — Юань. Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 11 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Юань с коэффициентом 1.82.
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