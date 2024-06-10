Британец Энди Маррей сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Гирон — Маррей: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гирон

Маркос в прошлом году не лучшим образом провел серию турниров на траве.

В 2023-м американский теннисист выиграл на этом покрытии лишь один матч на уровне основной сетки.

Гирон одержал победу над боливийцем Уго Дельеном в первом круге Уимблдона. Дальше было поражение от Мартона Фучовича.

В Штутгарте, Галле и на Мальорке Гирон не смог пройти первый раунд.

Прогнозы на теннис

Правда, так плохо было не всегда. Например, в 2022-м Маркос дошел до четвертьфинала в Галле.

Маррей

Энди тем временем готовится к своим последним турнирам на траве.

Уже ни для кого не секрет, что британец, скорее всего, завершит карьеру в этом году.

Результаты текущего сезона свидетельствуют о том, что Маррею уже чересчур непросто не только в физическом, но и в психологическом плане. Даже в отличие от прошлого сезона, в этом у него явно проблемы с мотивацией.

В 2024-м единственным приятным исключением стал лишь «Мастерс» в Майами. Бывшая первая ракетка мира выиграл два матча, после чего уступил чеху Томаша Махачу на решающем тай-брейке. Правда, там Маррей получил травму голеностопа, из-за которой был вынужден пропустить около двух месяцев.

Возвращение получилось непростым: Энди кое-как выиграл один матч на «челленджере» в Бордо и не прошел ни раунда Женеве и на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.69, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: два года назад Энди добрался в Штутгарте до финала, где проиграл Маттео Берреттини. При этом по ходу турнира он выиграл у Александра Бублика, Стефаноса Циципаса и Ника Кирьоса.

Сейчас Маррею остается только мечтать о таких результатах. Вполне вероятно, что на этот раз он не пройдет даже первый круг.

Рекомендуемая ставка: победа Гирона за 2.69.