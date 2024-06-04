Итальянец Янник Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Димитров — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Димитров

Григор впервые в карьере добрался на французском мэйджоре до четвертьфинала.

В начале турнира болгарскому теннисисту помогла не самая сложная сетка. Десятая ракетка мира выиграл у Александра Ковачевича, Фабиана Марожана и Зизу Бергса.

В четвертом круге Димитрова ждала встреча с первым по-настоящему серьезным соперником — Хубертом Хуркачем.

Но в итоге он подтвердил статус, возможно, самого неудобного оппонента для польского теннисиста.

Димитров одержал шестую подряд победу над Хуркачем — 7:6, 6:4, 7:6.

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В отличие от большинства игроков, Григора вообще не пугает подача Хуби. Какие-то проблемы, конечно, были, но в целом он очень качественно провел этот матч.

Синнер

Янник тем временем в предыдущем раунде впервые на текущем турнире проиграл сет.

Итальянцу, вопреки всем прогнозам, понадобилась дополнительная партия в матче против Корентена Муте.

Француз действительно здорово начал, более того — он даже во втором сете вел с брейком. Но ответ Синнера был чересчур мощным — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

В первом сете многие наверняка успели подумать, что Янника снова беспокоит травма, но всё оказалось намного проще.

Синнер лично объяснил провал в дебюте матча: «В первом сете он играл очень, очень хорошо. У меня было несколько шансов, но он играл намного лучше меня, поэтому мне пришлось немного перестроиться».

В общем, Синнер в полном порядке. Очень вероятно, что мы увидим его в финале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 4.35, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: Григор пообещал сделать всё возможное, чтобы удивить лучшего игрока сезона, но это вряд ли возможно. Даже на грунте.

Ранее в этом году Синнер уверенно обыграл Димитрова в финале «Мастерса» в Майами — 6:3, 6:1.

Возможно, на этот раз до разгрома не дойдет, но в исходе все равно нет сомнений.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 34,5 за 2.31.