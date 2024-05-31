Француз Корентен Муте сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 17:00 мск. Муте — Офнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Муте

Корентен второй раз в карьере дошел на домашнем мэйджоре до третьего круга. Впервые ему это удалось еще в 2019 году.

Во втором раунде французский теннисист одержал победу Александром Шевченко — 6:4, 6:2, 0:6, 6:3.

Сложно сказать, что случилось в третьем сете, но в остальных партиях Муте действительно играл лучше представителя Казахстана.

В первом матче Муте выиграл у чилийца Николаса Харри (6:2, 6:1, 3:6, 6:0), который незадолго до «Ролан Гаррос» дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.

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Ранее в этом году Корентен смог выиграть больше двух матчей только на турнире в Сантьяго. Здесь он дошел до полуфинала.

Офнер

Себастьян тем временем второй год подряд выиграл на «Ролан Гаррос» не менее двух матчей.

Это немного неожиданно, учитывая весенние результаты австрийца на грунте. На пяти предыдущих турнирах он выиграл в общей сложности лишь три матча.

В первом раунде Офнер одержал победу над французом Теренсом Атманом — 3:6, 4:6, 7:6, 6:2, 7:5.

В следующем матче Офнер преподнес сенсацию, выиграв у Себастьяна Баэса — 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте можно поставить за 1.40, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.96.

Прогноз: скорее всего, француз снова порадует местную публику. Подозреваем, что Офнеру не хватит топлива на предстоящую игру. В двух предыдущих матчах австриец провел на корте в общей сложности восемь часов.

Рекомендуемая ставка: победа Муте с форой по сетам (-1,5) за 1.88.