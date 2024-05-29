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    Сможет ли Котов обыграть 39-летнего Вавринку?

    Котов — Вавринка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Вавринка
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Павел Котов

  • Россия
    •  Павел Котов 12:00 Станислас Вавринка

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •

    Котов

    Павел подтвердил наши недавние мысли о том, ему удалось добиться значительного прогресса за последний год.

    В понедельник Котов одержал волевую победу над Кэмероном Норри и впервые вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

    Россиянин красиво дожал бывшую восьмую ракетку мира в пятой партии — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2.

    Примечательно, что в прошлом году Котов проиграл британцу в Барселоне со счетом 1:6, 2:6. На это раз Норри лично убедился в том, что соперник стал играть значительно лучше.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Павел шикарно провел решающий сет: отдал лишь четыре очка на подаче и сделал два брейка. В отличие от соперника, у него не оказалось проблем с выносливостью.

    Вавринка

    Стэн в первом круге одержал уверенную победу над Энди Марреем — 6:4, 6:4, 6:2.

    Матч подтвердил, что соперник находится в абсолютно разобранном состоянии после недавней травмы голеностопа.

    Безусловно, все обратили внимание на возраст игроков: 39-летний швейцарец обыграл 37-летнего британца.

    Маррей очень старался, но сейчас он просто не в том состоянии, чтобы с кем-либо конкурировать на грунте. Стэну было очень легко в этом матче.

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    Вавринка, в свою очередь, показал очень приличный уровень. По всей видимости, ему удалось неплохо подготовиться к французскому мэйджору.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: нет ни малейших сомнений в том, что это будет супер интересный матч. И вполне вероятно, что Павел обыграет чемпиона «Ролан Гаррос»-2015. Но что касается ставки, то здесь, пожалуй, лучше взять тотал геймов или сетов. Скучать не придется.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

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    Котов — Вавринка. Россиянин Павел Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Котов — Вавринка с коэффициентом 1.92.
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