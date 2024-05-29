Россиянин Павел Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел подтвердил наши недавние мысли о том, ему удалось добиться значительного прогресса за последний год.

В понедельник Котов одержал волевую победу над Кэмероном Норри и впервые вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянин красиво дожал бывшую восьмую ракетку мира в пятой партии — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2.

Примечательно, что в прошлом году Котов проиграл британцу в Барселоне со счетом 1:6, 2:6. На это раз Норри лично убедился в том, что соперник стал играть значительно лучше.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Павел шикарно провел решающий сет: отдал лишь четыре очка на подаче и сделал два брейка. В отличие от соперника, у него не оказалось проблем с выносливостью.

Вавринка

Стэн в первом круге одержал уверенную победу над Энди Марреем — 6:4, 6:4, 6:2.

Матч подтвердил, что соперник находится в абсолютно разобранном состоянии после недавней травмы голеностопа.

Безусловно, все обратили внимание на возраст игроков: 39-летний швейцарец обыграл 37-летнего британца.

Маррей очень старался, но сейчас он просто не в том состоянии, чтобы с кем-либо конкурировать на грунте. Стэну было очень легко в этом матче.

Вавринка, в свою очередь, показал очень приличный уровень. По всей видимости, ему удалось неплохо подготовиться к французскому мэйджору.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: нет ни малейших сомнений в том, что это будет супер интересный матч. И вполне вероятно, что Павел обыграет чемпиона «Ролан Гаррос»-2015. Но что касается ставки, то здесь, пожалуй, лучше взять тотал геймов или сетов. Скучать не придется.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.