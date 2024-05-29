Павел Котов
Станислас Вавринка
Котов
Павел подтвердил наши недавние мысли о том, ему удалось добиться значительного прогресса за последний год.
В понедельник Котов одержал волевую победу над Кэмероном Норри и впервые вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
Россиянин красиво дожал бывшую восьмую ракетку мира в пятой партии — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2.
Примечательно, что в прошлом году Котов проиграл британцу в Барселоне со счетом 1:6, 2:6. На это раз Норри лично убедился в том, что соперник стал играть значительно лучше.
Павел шикарно провел решающий сет: отдал лишь четыре очка на подаче и сделал два брейка. В отличие от соперника, у него не оказалось проблем с выносливостью.
Вавринка
Стэн в первом круге одержал уверенную победу над Энди Марреем — 6:4, 6:4, 6:2.
Матч подтвердил, что соперник находится в абсолютно разобранном состоянии после недавней травмы голеностопа.
Безусловно, все обратили внимание на возраст игроков: 39-летний швейцарец обыграл 37-летнего британца.
Маррей очень старался, но сейчас он просто не в том состоянии, чтобы с кем-либо конкурировать на грунте. Стэну было очень легко в этом матче.
Вавринка, в свою очередь, показал очень приличный уровень. По всей видимости, ему удалось неплохо подготовиться к французскому мэйджору.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: нет ни малейших сомнений в том, что это будет супер интересный матч. И вполне вероятно, что Павел обыграет чемпиона «Ролан Гаррос»-2015. Но что касается ставки, то здесь, пожалуй, лучше взять тотал геймов или сетов. Скучать не придется.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.