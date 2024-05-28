Грит Миннен
Нельзя говорить, что Миннен относится к серьезным противницам, н она грунте она может устроить взбучку любой теннисистке.
Последние годы бельгийка ушла немного в тень, но сноровки не потеряла. В этом году результаты не очень впечатляющие, но в матче месяце она серьезно пошумела в Чарльстоне.
На американской земле бельгийская спортсменка добралась до полуфинала, где проиграла итальянке Кочиаретто.
С Рыбакиной бельгийке придется максимально тяжело, поскольку Елена не будет тратить лишние силы на вполне проходную соперницу.
Елена Рыбакина
Последние результаты Рыбакиной по сезону вполне могут говорить, что она едет в Париж только за победой.
Несмотря на то, что у Елены в последнее время все чаще проявляются проблемы со здоровьем, она все равно выглядит максимально мощно на турнирах Большого Шлема.
Последний свой турнир спортсменка из Казахстана проводила в Мадриде, и там в полуфинале проиграла почти выигранный матч Арине Соболенко.
Никаких серьезных проблем в мачте против Миннен у неё возникнуть не должно. Тем более две очных встречи остались за Еленой
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Миннен — 9.80, победа Рыбакиной — 1.03.
Прогноз: При всем уважении к Миннен, но Рыбакина просто сотрет её с корта
- 1.90Френх — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Джокович — Эрбер: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.73Путинцева — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Ставка: Ф2 (-7) за 1.89.
Альтернативный прогноз: Поединок ограничится минимумом геймов
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.98.