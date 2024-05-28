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    Рыбакина не заметит на своем пути бельгийку?

    Миннен — Рыбакина. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Миннен — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Бельгийка Грит Миннен и казахстанка Елена Рыбакина встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Миннен — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Грит Миннен

    Нельзя говорить, что Миннен относится к серьезным противницам, н она грунте она может устроить взбучку любой теннисистке.

    Последние годы бельгийка ушла немного в тень, но сноровки не потеряла. В этом году результаты не очень впечатляющие, но в матче месяце она серьезно пошумела в Чарльстоне.

    На американской земле бельгийская спортсменка добралась до полуфинала, где проиграла итальянке Кочиаретто.

    С Рыбакиной бельгийке придется максимально тяжело, поскольку Елена не будет тратить лишние силы на вполне проходную соперницу.

    Елена Рыбакина

    Последние результаты Рыбакиной по сезону вполне могут говорить, что она едет в Париж только за победой.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Несмотря на то, что у Елены в последнее время все чаще проявляются проблемы со здоровьем, она все равно выглядит максимально мощно на турнирах Большого Шлема.

    Последний свой турнир спортсменка из Казахстана проводила в Мадриде, и там в полуфинале проиграла почти выигранный матч Арине Соболенко.

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    Никаких серьезных проблем в мачте против Миннен у неё возникнуть не должно. Тем более две очных встречи остались за Еленой

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Миннен — 9.80, победа Рыбакиной — 1.03.

    Прогноз: При всем уважении к Миннен, но Рыбакина просто сотрет её с корта

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Поединок ограничится минимумом геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.98.

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    Миннен — Рыбакина. Бельгийка Грит Миннен и казахстанка Елена Рыбакина встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Миннен — Рыбакина с коэффициентом 1.89.
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