Бельгийка Грит Миннен и казахстанка Елена Рыбакина встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Миннен — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грит Миннен

Нельзя говорить, что Миннен относится к серьезным противницам, н она грунте она может устроить взбучку любой теннисистке.

Последние годы бельгийка ушла немного в тень, но сноровки не потеряла. В этом году результаты не очень впечатляющие, но в матче месяце она серьезно пошумела в Чарльстоне.

На американской земле бельгийская спортсменка добралась до полуфинала, где проиграла итальянке Кочиаретто.

С Рыбакиной бельгийке придется максимально тяжело, поскольку Елена не будет тратить лишние силы на вполне проходную соперницу.

Елена Рыбакина

Последние результаты Рыбакиной по сезону вполне могут говорить, что она едет в Париж только за победой.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Несмотря на то, что у Елены в последнее время все чаще проявляются проблемы со здоровьем, она все равно выглядит максимально мощно на турнирах Большого Шлема.

Последний свой турнир спортсменка из Казахстана проводила в Мадриде, и там в полуфинале проиграла почти выигранный матч Арине Соболенко.

Никаких серьезных проблем в мачте против Миннен у неё возникнуть не должно. Тем более две очных встречи остались за Еленой

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Миннен — 9.80, победа Рыбакиной — 1.03.

Прогноз: При всем уважении к Миннен, но Рыбакина просто сотрет её с корта

Ставка: Ф2 (-7) за 1.89.

Альтернативный прогноз: Поединок ограничится минимумом геймов

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.98.