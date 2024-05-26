Чилиец Николас Харри сыграет против француза Корентена Муте в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 17:30 мск. Харри — Муте: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Харри

Николас в прошлом году дошел до четверого круга на французском мэйджоре. На этот раз он наверняка рассчитывает улучшить этот результат.

На прошлой неделе чилийский теннисист остановился в шаге от победы на «Мастерсе» в Мадриде.

В финале Харри проиграл немцу Александру Звереву — 4:6, 5:7. Перед этим почти двухметровый теннисист остановил Стефаноса Циципаса и Томми Пола.

При этом важно отметить, что Харри не удается регулярно играть на таком уровне. Перед Римом у него была серия из трех поражений на грунте.

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Зато в марте Николас дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами, а в феврале сокрушил Карлоса Алькараса (7:6, 6:2) в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

Муте

Корентен в этом году играет исключительно на грунте. Он и раньше любил играть на этом покрытии, но не настолько, чтобы игнорировать вообще все турниры на харде.

Лучшим результатом вспыльчивого француза в 2024-м пока что остается выход в полуфинал турнира в Сантьяго. В шаге от финала он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

Что касается недавних турниров, то здесь можно отметить выход в четвертьфинал в Бухаресте. В первом раунде Муте выиграл у Дениса Шаповалова (6:4, 6:2).

На «Мастерсе» в Мадриде Корентен уступил в первом круге Цзюнчэну Шану, а в Риме после победы над Романом Сафиуллиным проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 1:6).

В двух предыдущих сезонах Муте смог пройти первый круг на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 1.40, победу Муте букмекеры предлагают за 2.96.

Прогноз: несмотря на то, что Николас совсем недавно едва не выиграл «тысячник», о чем Корентену пока остается только мечтать, здесь лучше не спешить с выбором ставки.

Во-первых, несколько месяцев назад Харри проиграл французу в родном Сантьяго — 6:7, 6:7. И второй момент: у Муте будет сумасшедшая поддержка трибун в этом матче.

Скорее всего, ребята порадуют очень эмоциональной игрой. Болельщики точно останутся довольны.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.88.